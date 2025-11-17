Los Martes Musicales de Fundación Vital ofrecen un concierto de Ivan Zenaty

VITORIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Martes Musicales de Fundación Vital ofrecen esta semana un concierto protagonizado por Ivan Zenaty, considerado por la crítica como el violinista checo más importante de este tiempo, y el reconocido pianista ucraniano Robert Umansky. Ambos interpretarán obras de Vitali, Strauss, Smetana, Tchaikovsky y Gershwin, mañana, a partir de las 19.30 horas, en Vital Fundazioa Kulturunea. Las entradas para este concierto se han agotado.

La carrera internacional de Ivan Zenaty despegó como resultado de su primer puesto en el Concurso Internacional de Violín 'Piotr Tchaikovsky', llegando así a un amplio público, sin abandonar el mundo de la música clásica.

Además de su perfección técnica, también es apreciado por su "gusto, estilo y un tono cautivador y muy hermoso". "Con su excepcional riqueza de repertorios, que incluye más de 50 conciertos para violín, es artista invitado favorito de muchas orquestas internacionales. Conocido por su versatilidad, sus compromisos también incluyen recitales en solitario y colaboraciones de música de cámara, así como la formación de futuros violinistas de alto nivel", han indicado desde la Fundación.

Robert Umansky, por su parte, se ha formado en su país natal, Suiza y España. Ha ganado numerosos premios en concursos internacionales de piano y tocado frecuentemente como solista con orquestas interpretando conciertos de Mozart, Chopin y Prokofiev. Como dúo, ha tocado regularmente con numerosos instrumentistas y como pianista es frecuentemente invitado a participar en festivales y clases magistrales.