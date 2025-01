Martínez pide al Ministerio de Sanidad "medidas reales" para resolver la falta de médicos

BILBAO 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha pedido al Ministerio de Sanidad "medidas reales" para resolver la falta de médicos, porque es "su competencia".

En una entrevista a Radio Popular - Herri Irratia, recogida por Europa Press, Martínez ha recordado que desde Euskadi han propuesto diferentes medidas para poder resolver el tema de la falta de médicos, ya que "en tres años se jubilan 500".

"¿Qué nos propone el Ministerio para resolverlo?", se ha preguntado, para recordar que el Departamento que gestiona ha planteado retrasar la edad de jubilación en la atención primaria para "amortiguar esas jubilaciones". "¿Es viable? ¿No es viable? ¿Por qué no entramos a cosas concretas en vez de que si los residentes no pueden ejercer en no sé dónde? ¿Qué medidas reales tienen para que haya médicos?", ha interpelado al Ministerio que dirige Mónica García.

Martínez, que ha remarcado que un médico tarda en formarse diez años, ha explicado que la principal causa de la falta de médicos en España, no solo en Euskadi, es que durante los años de la crisis económica, "durante prácticamente ocho años, el número de MIR bajó radicalmente porque no había dinero para formar".

"El Ministerio no convocaba plazas y durante esos años hubo más jubilaciones de médicos que médicos se incorporaron al sistema", ha dicho, para reconocer que en la Atención Primaria fue especialmente crítico porque en 2011 "se pasó de ser tres años la especialidad a cuatro, con lo cual hubo un año entero que no acabó nadie la especialidad".

Además, ha indicado que "cuando empieza a crecer el número de residentes es cuando aparece la covid, que fue una explosión, y la atención primaria prácticamente se cierra". "Cuando acaba la covid aparecen todos los enfermos acumulados, muchos médicos jubilados en aquel momento y poco médico que no se había formado en MIR durante esos años y eso generó una explosión de pacientes y de déficit de profesionales, que estamos pagando ahora", ha advertido. Ante esta situación, ha insistido, "hay que tomar medidas".

EXCLUSIVIDAD DE JEFES DE SERVICIOS

Por otro lado, se ha referido a la propuesta del Ministerio de Sanidad para que los jefes de servicio no puedan ejercer en clínicas privadas, de forma que los profesionales y otros directivos sanitarios trabajen en exclusiva para la red pública.

En el caso de Euskadi, Martínez ha afirmado que "la exclusividad en sí mismo no es un problema, porque el porcentaje de jefes de servicio que no tienen exclusiva en Euskadi es en torno al 8%".

Por ello, ha reiterado su petición de que el Ministerio de Sanidad "se encargue de su función principal en estos momentos". "El principal problema que hay en estos momentos en España es que no hay médicos y esa es su competencia principal, todo lo demás es distraernos", ha concluido.