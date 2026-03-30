Más de 22.890 personas usaron la estación de Casco Viejo de Euskotren por la Korrika, un 42% más que otros domingos

Llegada de la Korrika al Ayuntamiento de Bilbao, a 29 de marzo de 2026 - H.Bilbao - Europa Press

BILBAO 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 22.890 personas utilizaron este pasado domingo la estación del Casco Viejo de Euskotren, durante la celebración de Korrika en Bilbao, lo que supuso un incremento del 42% respecto a un domingo normal de marzo.

También se registró un incremento de utilización en las estaciones bilbaínas de Euskotren en Matiko (19%), Uribarri (8%) y Zurbaranbarri (6%), según ha informado el operador de transporte.

Euskotren reforzó este pasado domingo, 29 de marzo, su servicio ferroviario en la Línea E4 (Bermeo-Matiko/Bilbao) y en el tramo Ermua - Matiko/Bilbao) de la Línea E1 Amara (Donostia/San Sebastián) - Matiko/Bilbao.