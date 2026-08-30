Más 240.000 espectadores asisten a un centenar de conciertos programados en diez espacios de Bilbao durante Aste Nagusia

El concierto de ETS congregó a 37.000 personas en el Parque Europa durante fiestas de Bilbao - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más 24.000 personas han asistido a los más de un centenar de conciertos gratuitos programados en diez espacios musicales de Bilbao durante las fiestas de Aste Nagusia que concluyen este domingo. El exitoso grupo euskaldun En Tol Sarmiento (ETS) ha sido el concierto más visto, al congregar en Abandoibarra a 37.000 personas, aunque también MClan reunió a 15.000, Leire Martínez a 13.000, y Walls a 9.000, según ha informado el Ayuntamiento.

En su balance, el Consistorio asegura que la música ha sido una de "las protagonistas indiscutibles" de las fiestas, "que han invitado al público a cantar y bailar con los éxitos más actuales, con gran protagonismo de la música euskaldun", así como con "los grandes éxitos de siempre y las tradicionales bilbainadas, pasodobles y habaneras". También se ha disfrutado de sonidos más clásicos en la iglesia de la Encarnación.

Los grandes temas musicales "de ayer y de hoy" han hecho bailar a más de 50.000 personas en las sesiones dobles de verbenas de la Plaza Circular de Abando.

La música más diversa, por su parte, han atraído a miles de personas este año en el Muelle Evaristo Churruca, en el que han podido escucharse ritmos de todo el mundo y música en distintos idiomas, incluyendo lenguas minorizadas del sur de Italia.

A falta de los datos del tradicional Alarde de Txistularis de este domingo, entre los ocho conciertos celebrados hasta este pasado sábado, han destacado la cita de Linval Thompson y Lone Ark Meets Message con motivo del XXXIII Bilbao Reggae Spalsh, con un total de 3.000 asistentes.

GRANDES ESCENARIOS

En cuanto a los grandes escenarios, las citas con mayor asistencia en Abandoibarra han sido los conciertos de Leire Martinez (13.000 personas) y MClan (15.000 personas) mientras que en el Parque Europa triunfaron las propuestas de ETS (37.000 personas) y Walls (9.000 asistentes).

La Pérgola del Parque de Doña Casilda, por su parte, se mantiene como punto de encuentro para las personas incondicionales de las Bilbainadas del mediodía, con 15.000 asistentes, y de los Guateques nocturnos, todo un éxito con más de 30.000 personas asistentes.

La Muestra Bilbao Metal Pop-Rock Aste Nagusia, por su parte, ha atraído a más de 5.300 personas a las 14 actuaciones que han tenido lugar en la Sala Bilborock.

El XXXVII Ciclo de Música Clásica de la Encarnación también ha mostrado su músculo, con 5.300 asistentes a los ocho conciertos que han abordado una gran diversidad de estilos, con un marcado acento vasco.

Además, entre 1.500 y 2.000 personas de público se han congregado cada mañana en torno al Kiosko del Arenal para disfrutar de la animación de la Banda de Música de Bilbao.