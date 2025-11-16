Más de 6.500 personas participan en la 25 edición de la Jornadas Europeas del Patrimonio de Bikaia

BILBAO 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 6.500 personas han participado en la 25 edición de la Jornadas Europeas del Patrimonio en Bizkaia, desarrollada durante el mes de octubre, que ha ofertado más de 268 eventos correspondientes a 190 actividades diferentes repartidas en 76 municipios.

Según ha informado la Diputación de Bizkaia, las jornadas se han consolidado "como una cita cultural de referencia en el territorio".

La "amplia cobertura territorial" ha impicado a 79 entidades culturales, 54 ayuntamientos y 27 museos, de la mano de la institución foral, "lo que demuestra una sólida red de colaboración institucional y ciudadana".

Si se evalúa la procedencia de los visitantes, destaca que el 58% de los vizcaínos se desplazaron fuera de su municipio para participar en las actividades, "lo que refleja un fuerte interés por descubrir el patrimonio de otras localidades". Un 37% optó por actividades en su propio municipio, mientras que un 5% procedían de fuera de Bizkaia, de otros territorios vascos, así como de diferentes provincias del Estado.

Las personas participantes han puntuado las actividades con una media de 9,16 sobre 10, y han otorgado una nota de 9 sobre 10 a las jornadas en su conjunto. Estos datos evidencian "un alto grado de satisfacción tanto con la programación como con la organización del evento en Bizkaia".

La mayoría de los encuestados -un 58,9%- son mayores de 60 años, seguidos por un 38% de personas entre 27 y 59 años. La participación juvenil ha sido menor: un 2,3% tenía entre 18 y 26 años, y apenas un 0,8% correspondía a menores de 17.

MILES DE PERSONAS

En conjunto, según la Diputación, los datos "muestran un evento muy bien valorado, con una participación activa y diversa, especialmente entre personas mayores". "Las jornadas no solo han movilizado a miles de personas, sino que han fomentado el conocimiento del patrimonio más allá del entorno local", ha señalado.

En su opinión, esta cita "refuerza la comunidad patrimonial, fomentando el diálogo intergeneracional y el conocimiento compartido". Además, ha recordado que "a través de este programa cultural se promueve además la cohesión social, en la que la cultura y el patrimonio común actúan como elementos de unión".

"Esta implicación ciudadana no solo enriquece la experiencia cultural, sino que consolida una red de colaboración que fortalece el tejido social del territorio", ha concluido.