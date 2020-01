Publicado 24/01/2020 18:50:31 CET

Se ofrecerán charlas de los artistas Olafur Eliasson e Isaac Julien, y el espectáculo de danza New York is Burning de Les Ballet Afrik

BILBAO, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de 70.000 personas disfrutarán este año de las actividades programadas por el Museo Guggenheim Bilbao, que incluyen charlas de los artistas Olafur Eliasson e Isaac Julien, el taller experiencial Compartiendo Perspectivas, el espectáculo de danza New York is Burning de Les Ballet Afrik, el Laboratorio de Arquitectura para niños dentro del programa "Aprende con bbk" y los talleres Summer for Teens, son algunas de las actividades destacadas de este año.

Según ha destacado la pinacoteca bilbaína, el Museo Guggenheim Bilbao afronta 2020 con una "ambiciosa" programación de actividades ideadas como complemento del programa expositivo de este año, con el doble objetivo de acercar el arte moderno y contemporáneo a la ciudadanía y promover el disfrute del arte y la cultura en general.

Charlas y encuentros con artistas, cursos y talleres en torno a la arquitectura, las artes plásticas o audiovisuales, e innovadoras actuaciones en el ámbito de las artes escénicas, entre otras actividades, conforman un programa "diverso y completo" que disfrutarán unas 70.000 personas este año, mayoritariamente procedentes del entorno local, ha indicado el museo.

Los niños y las familias, que constituyen un público prioritario para el Museo, cuentan con una amplia programación específica gracias a la colaboración de BBK, que se desarrolla de la mano de artistas y otros agentes de referencia.

El arte, en el centro Artistas que son tendencia, "prestigiosos" comisarios de arte y expertos en diferentes disciplinas protagonizarán una serie de encuentros, talleres y mesas redondas que tendrán lugar en el museo.

El artista Olafur Eliasson ofrecerá una charla el 12 de febrero sobre su exposición Olafur Eliasson: en la vida real, que se inaugurará en el Museo Guggenheim Bilbao el 14 de febrero. El artista hablará también de algunos de los proyectos multidisciplinares que desarrolla en distintos lugares del mundo y que giran en torno a temas como el clima, el espacio público, la arquitectura o la migración.

Por su parte, el comisario artístico Germano Celant, artífice de la exposición Richard Artschwager que se inaugurará el 26 de febrero en el Museo, conversará la tarde de ese mismo día con Manuel Cirauqui, curator del Museo Guggenheim Bilbao, sobre la relevancia y peculiaridad de las obras de Artschawager.

Geaninne Gutiérrez-Guimaraes, comisaria de la exposición de Lygia Clark. La pintura como campo experimental, 1948-1958 debatirá el 4 de marzo con los expertos en arte latinoamericano contemporáneo Adele Nelson y Paulo Miyada sobre esta artista de la vanguardia brasileña, cuyo centenario de su nacimiento se celebra este año.

Andreas Roepstorff, científico y profesor de Cognición, Comunicación y Cultura en la Universidad de Aarhus (Dinamarca), dirigirá los días 16 y 17 de mayo el taller experimental "Compartiendo perspectivas", fruto de su colaboración con el artista Olafur Eliasson y parte del proyecto Experimenting Experiencing Reflecting.

Megan Fontanella, comisaria de la exposición Kandinsky que, procedente de los fondos de la Solomon R Guggenheim Foundation, que se inaugurará en el Museo Guggenheim Bilbao el 12 de junio, desgranará en el Auditorio las claves fundamentales para comprender y disfrutar de la obra de Vasily Kandinsky y sus coetáneos, el día 10 de junio.

Los artistas Isaac Julien y Alex Reynolds, participantes en el programa de exposiciones que se mostrarán este año en la sala Film & Video del Museo, charlarán sobre su obra y trayectoria con Manuel Cirauqui, curator del Museo Guggenheim Bilbao.

Cada una de las charlas tendrá lugar en torno a las fechas de inauguración de las exposiciones, el 25 de junio y 8 de octubre, respectivamente.

MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS

Dentro del programa Works & Process at the Guggenheim, el 24 y 25 de agosto tendrá lugar en el Auditorio del Museo, en primicia para Europa, el espectáculo de danza New York is Burning. Esta obra del coreógrafo Omari Wiles, interpretada por la compañía Les Ballet Afrik, fusiona los bailes africanos tradicionales con estilos tan dispares como el Afrobeat, el House y el Vogue.

En 2020 tendrán lugar asimismo diez sesiones de Art After Dark, en las que las que "los mejores DJs internacionales" actuarán en el Atrio. Las próximas citas serán el 14 de febrero, 13 de marzo, 24 de abril, 15 de mayo y 5 de junio. En la Aste Nagusia bilbaína, un año más se celebrarán diferentes sesiones de Jazz en el Atrio del Museo las noches el 25 al 28 de agosto.

La programación incluye, además, los programas Aproximaciones al arte, cursos para aquellas personas que deseen adquirir conocimientos sobre arte contemporáneo y que en esta edición se cuenta con la colaboración de la teórica e historiadora del arte Lourdes Cirlot.

Otro curso será Reflexiones compartidas, con visitas exclusivas impartidas por profesionales de las áreas de Curatorial y de Educación sobre los contenidos de las exposiciones.

Let's Go to the Movies ofrecerá la proyección de fragmentos de películas en inglés y posterior debate guiado por los profesionales del British Council, y también se podrá disfrutar de proyecciones de Ópera del Teatro Real, y del IV encuentro internacional de dibujo Drawing the Guggenheim, que se celebrará el 25 de octubre en las tres sedes de los Museos Guggenheim de Nueva York, Venecia y Bilbao.

RESIDENCIAS ARTÍSTICAS Y PÚBLICO FAMILIAR

En el marco del programa Aprende con BBK, en 2020 la actividad del Museo destinada tanto al público familiar como al escolar se verá enriquecida por la colaboración de tres artistas en residencia. Miren Arenzana, Zaloa Ipiña y Nerea Lekuona colaborarán durante todo el curso a través, entre otros, del proyecto EspacioArt, un lugar de creación abierta para niños de 3 a 11 años ideado para disfrutar, experimentar y explorar en familia.

Cada fin de semana, gracias al patrocinio de BBK, los niños disfrutarán de cursos y talleres multidisciplinares como el Laboratorio de Arquitectura, impartido por Maushaus para estimular la curiosidad y la percepción espacial; los Talleres Araña y Talleres Puppy, directamente relacionados con estas icónicas obras de la Colección del Museo; Baby Art, dirigido a bebés de 6 a 36 meses y sus familias; o Books Alive!, que se desarrolla en la biblioteca, en inglés, en torno a libros y cuentos.

Además, en los talleres de verano para niños, que se desarrollarán entre el 22 de junio y el 17 de julio, los artistas en residencia y otros profesionales de diferentes disciplinas creativas propondrán a los participantes diversas actividades en torno a la danza, el juego, la expresión corporal, la música, los cuentos, la animación y la creatividad.

Jóvenes Summer for Teens es el nombre de los talleres destinados a jóvenes, de entre 13 y 16 años que deseen iniciarse en prácticas creativas como la animación audiovisual, el diseño gráfico, la música o la danza, a la vez que practican inglés, idioma en el que se desarrolla la actividad. Los talleres, que tendrán lugar del 6 al 10 de julio, serán impartidos por artistas y expertos de diferentes disciplinas.

LAS ACTIVIDADES DEL MUSEO EN CIFRAS

Más de 65.000 adultos participaron en 2019 en las actividades educativas del Museo Guggenheim Bilbao, más de 8.000 niños se acercaron al arte en 2019 a través de las actividades desarrolladas para familias y más de 27.000 estudiantes tuvieron acceso a los programas escolares, con la colaboración de BBK.

Además, más de 7.000 personas se beneficiaron el programa TopARTE que, fundamentado en el intercambio, "sigue generando una rica programación de actividades de diversas disciplinas".