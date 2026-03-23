Más de 8.900 personas participan en la votación del programa de presupuestos participativos 'Vitoria-Gasteiz Hobetuz'

Este próximo miércoles se conocerán las propuestas más votadas del concurso - NURIA GONZÁLEZ-AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 8.939 personas han participado en la votación de los proyectos de la 5ª edición del programa de presupuestos participativos 'Vitoria-Gasteiz Hobetuz', la cifra más elevada registrada hasta la fecha en este certamen.

Este próximo miércoles se conocerán las propuestas más votadas del concurso en una gala que se celebrará en la sala Green Capital del Palacio Europa, con entrada libre, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

En esta edición de 'Vitoria-Gasteiz Hobetuz' se han presentado 135 propuestas viables y 8.939 personas han utilizado las distintas vías disponibles para votar, lo que supone en ambos casos un récord en este certamen.

La cifra de personas que han ejercido su derecho al voto en el programa de presupuestos participativos supone un aumento de casi el 25% respecto a la 4ª edición, en la que votaron 7.171 personas. El incremento es de casi el 15% si se compara con las personas que votaron en la 3ª edición (7.786) y que hasta ahora constituían el récord de participación.

La concejala de Gobierno Abierto y Centros Cívicos, Miren Fernández de Landa, ha invitado a la ciudadanía a participar en la gala del día 25, con el fin de que esta "convierta en un espacio compartido de agradecimiento, reconocimiento y celebración".

Además, Fernández de Landa ha subrayado que 'Vitoria-Gasteiz Hobetuz' "se ha consolidado como la principal herramienta de participación" en la capital alavesa.