Más de un centenar de estudiantes de FP vascos participan en el Hackaton de BBK Kuna sobre alimentación

La jornada lúdica ha enfrentado a los jóvenes al reto de la creación de un juego de realidad virtual

BILBAO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de alumnos y alumnas de los centros Harrobia, Tartanga, San Luis, Ceinpro, Cebanc y Cruz Roja de Formación Profesional de Euskadi han participado en la jornada impulsada por BBK Kuna para abordar la temática de la alimentación, respondiendo así al reto anual del laboratorio de innovación social.

Esta jornada se enmarca en la presentación de la nueva edición de la iniciativa Googaz, de concienciación juvenil a través de las tecnologías inmersivas, según ha informado BBK Kuna.

Este año, Googaz entronca con la temática general de BBK Kuna para el 2025: la Alimentación. Asimismo, invita a la sociedad vasca a reflexionar sobre la importancia de tomar decisiones alimentarias con conocimiento y responsabilidad, evitando caer en modas o condicionantes emocionales mediante un primer encuentro que ha constado de un Hackaton.

Así, mediante una dinámica lúdica, los equipos de estudiantes se han enfrentado al reto de crear un guion para un futuro juego de realidad virtual. El equipo ganador, presentó el juego The Cooking Show - pequeñas acciones, grandes consecuencias, un guion que servirá de base para diseñar y crear el juego de realidad virtual en el que trabajarán los propios estudiantes.

Así, con la realidad virtual como aliada, esta iniciativa, impulsada junto a BBK Kuna, Gobierno Vasco y Diputación Foral de Bizkaia, anima a los jóvenes de Euskadi a participar en retos y construir así el futuro que desean.

Durante los siguientes meses, la iniciativa seguirá su curso con la Fase Create, en la que con el guión creado en el Hackaton y en colaboración con diferentes centros de formación, se diseñará y creará el juego que el próximo año Googaz llevará a los pueblos de Bizkaia, y la Fase Play, que engloba los eventos en municipios.

Durante septiembre y diciembre se recorrerán diferentes municipios de Bizkaia. Las personas jóvenes, a través de centros educativos y también mediante una convocatoria abierta, tendrán la oportunidad de jugar y experimentar con la realidad virtual y reflexionar sobre el reto de la alimentación. La inscripción se podrá realizar a través de la página web www.googaz.eus.

En las ediciones anteriores se trabajaron los retos del emprendimiento, la digitalización del comercio local y la emancipación. En total, la iniciativa ha llegado a más de 4.500 jóvenes.

GOOGAZ

La iniciativa Googaz, ha recordado BBK Kuna, nace de la reflexión de que "vivimos rodeadas de estímulos, vidas ajetreadas que van de un lado a otro, sin mirar lo que tenemos alrededor". "Esta disociación que hacemos del entorno donde vivimos, nos limita la empatía y la apreciación de lo que ocurre, nublándonos la consciencia de lo que puede suceder en unos años si no tomamos acción. Pero ¿cómo comprometernos a un futuro, cuando no somos capaces ni de mirar lo que nos rodea en el presente?", ha añadido.

Por su parte, BBK Kuna, "en un mundo donde la incertidumbre hacia el futuro es una constante", quiere ser "un agente que genere escenarios y visiones de futuro optimista". "Queremos ser creadores de pensamiento e impacto positivo", ha añadido.

A través de la innovación y el compromiso social, BBK Kuna conecta personas, ideas y proyectos, "generando un valor social que impulsa la participación activa de la comunidad", ha destacado, para explicar que se enfocan en "identificar realidades emergentes y en tejer nuevas formas de colaboración que permitan a Bizkaia anticiparse y adaptarse a los cambios globales".

"Tejemos redes que conectan ideas, personas e iniciativas, creando un ecosistema donde la innovación social florece y se convierte en el pilar de una Bizkaia más fuerte. Cada paso que damos, cada idea que compartimos y cada conexión que forjamos, activan un futuro repleto de posibilidades. Activamos futuros, tejemos redes, proyectamos Bizkaia", ha remarcado desde BBK Kuna.