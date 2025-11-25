Más chubascos, sobre todo durante la primera mitad del día, este miércoles en Euskadi

BILBAO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este miércoles en Euskadi más chubascos, sobre todo durante la primera mitad del día. De madrugada y por la mañana los chubascos seguirán siendo protagonistas, sobre todo en la mitad norte, donde no se descartan tormentas o granizadas todavía de madrugada.

A partir de la tarde las precipitaciones serán más esporádicas y menos intensas. El viento soplará del norte y las temperaturas podrían bajar ligeramente, mientras la cota de nieve comenzará en torno a los 1.000 metros, pero subirá por la tarde.