Mas nubosidad este viernes, que aumentará por la tarde con probables chubascos

Un hombre pasea sobre el suelo mojado en Getxo (Bizkaia)
Un hombre pasea sobre el suelo mojado en Getxo (Bizkaia) - EUROPA PRESS
Europa Press País Vasco
Publicado: jueves, 30 octubre 2025 21:33

BILBAO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este viernes en Euskadi más nubosidad que el jueves. Se alternarán las nubes de tipo medio y alto con algunos claros. La nubosidad se acumulará principalmente en el oeste y se puedan escapar algunas gotas durante la mañana; por la tarde la probabilidad de lluvia aumentará y no se descarta que se produzca algún chubasco más significativo.

Soplará el viento del suroeste y lo hará con fuerza, con rachas muy fuertes en zonas expuestas, especialmente a últimas horas del día y en el oeste. Las temperaturas seguirán sin grandes cambios.

