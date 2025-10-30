Mas nubosidad este viernes, que aumentará por la tarde con probables chubascos

BILBAO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este viernes en Euskadi más nubosidad que el jueves. Se alternarán las nubes de tipo medio y alto con algunos claros. La nubosidad se acumulará principalmente en el oeste y se puedan escapar algunas gotas durante la mañana; por la tarde la probabilidad de lluvia aumentará y no se descarta que se produzca algún chubasco más significativo.

Soplará el viento del suroeste y lo hará con fuerza, con rachas muy fuertes en zonas expuestas, especialmente a últimas horas del día y en el oeste. Las temperaturas seguirán sin grandes cambios.