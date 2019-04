Matute dice que, "si EH Bildu es determinante", la derecha "no tocará el poder en el Estado español"

Publicado 07/04/2019 14:26:23 CET

PAMPLONA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de EH Bildu al Congreso por Bizkaia, Oskar Matute, ha asegurado que, si su formación "es determinante", la derecha "no tocará el poder en el Estado español". Sin embargo, ha precisado que no sostendrán "un Gobierno que se limite a dejar las cosas como están para que la derecha no se enerve".

El diputado de la coalición soberanista ha participado este domingo en un acto de EH Bildu, celebrado en el Auditorio Baluarte de Pamplona, con los candidatos de la coalición al Congreso por Navarra, Álava, Gipuzkoa y Bizkaia, en el que también ha intervenido la candidata navarra Bel Pozueta.

Matute ha afirmado que, "le pese a quien le pese, EH Bildu será determinante en el Congreso de los Diputados que se conforme a partir del 28 de abril", y ha recordado la votación de los decretos del Ejecutivo central en la Comisión Permanente de la Cámara Baja en la que la coalición "inclinaba los debates en un sentido u otro".

"Hemos podido ver cómo EH Bildu siempre inclina los debates en favor de las mayorías sociales y consigue con su voto que se tomen decisiones que redunden en beneficio de los sectores más desfavorecidos de la sociedad", ha remarcado.

En este sentido, ha resaltado la capacidad de EH Bildu para "decidir e incidir las políticas que se hacen desde Madrid y que, nos guste o no nos guste, nos afecta también a los vascos y los navarros".

Oskar Matute ha señalado que "la amenaza de que las derechas ganen es el significado de la involución de los recortes en derechos nacionales, sociales y económicos". "Quieren que nuestros países retrocedan décadas para que su idea de España única se mantenga inalterable", ha destacado el candidato de EH Bildu, que ha asegurado que "por eso nos atacan con virulencia y por eso demuestran el temor que tienen a que seamos determinantes". "Si EH Bildu es determinante, ellos no tocarán el poder en el Estado español", ha remarcado.

Igualmente, ha recalcado que "nosotros no regalamos nuestros apoyos". "Podemos desalojar gratis a la derecha, podemos actuar gratis para que la derecha no acceda al poder, pero no vamos a sostener un Gobierno que se limite a dejar las cosas como están para que la derecha no se enerve", ha advertido.

RECONOCIMIENTO DE "LAS NACIONES"

Además, ha apostado por "avanzar hacia un escenario de profundización democrática, de más reconocimiento para nuestras naciones, y de más derechos sociales para el conjuntos de los ciudadanos". "Es ahí donde la suma de los soberanistas de izquierdas es determinante y donde se va a inclinar la balanza", ha insistido.

Por ello, ha destacado que, "cuantos más representantes sumen en Madrid EH Bildu y los soberanistas de izquierdas, más decisivos seremos e impediremos la llegada de las derechas al Gobierno de España". Así, ha asegurado que el voto a las candidaturas de su formación y a las "candidaturas de los soberanistas de izquierda en cualquier otro lugar", es un voto "que suma fuerzas políticas para multiplicar nuestra capacidad de incidencia política".

"A partir de ahora lo que se haga en el Estado español va a tener que ser consultado con los soberanistas", ha asegurado. "Llevaremos a Madrid la agenda social vasca y defenderemos los intereses de todos y no sólo los de las élites", ha afirmado Oskar Matute que ha añadido que "se acabó el ir a Madrid a defender los intereses de Madrid" sino a "defender los intereses de país en clave de país".