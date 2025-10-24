Melgosa pide medidas para solicitantes de asilo de Mali y critica que Euskadi tiene que hacer "los deberes al Estado"

Archivo - La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del País Vasco, Nerea Melgosa, durante una concentración. - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera vasca de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha vuelto a demandar al Gobierno central medidas ante la situación que atraviesan los solicitantes de asilo de Mali que "siguen durmiendo en soportales" en Vitoria y, tras asegurar que Euskadi está haciéndole "los deberes al Estado", ha afirmado que, "si no quieren esas competencias, lo que tienen que hacer es dárnoslas".

En una entrevista concedida a la cadena Cope, Melgosa ha explicado que ha trasladado al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska --que este pasado jueves visitó Vitoria--, "cuál es la situación" de Euskadi y, sobre todo, de la capital alavesa, con la presencia de personas procedentes de Mali solicitantes de asilo que se encuentran en situación de calle.

Así, ha precisado que, mientras que se pudo "solucionar a través de unos recursos que puso Euskadi en agosto la situación de San Sebastián", en el caso de Vitoria se está "en ello".

La consejera ha dicho no entender "por qué no se abren más comisarías de policía en el resto del Estado español" para que los solicitantes de asilo puedan realizar sus trámites. Según ha insistido, no comprende "por qué solamente se les dan citas en Vitoria por la presión que ha hecho el Gobierno Vasco para que estas personas soliciten su permiso, porque son solicitantes de asilo y las convenciones internacionales dicen que se lo tienen que dar".

Melgosa ha señalado que, si bien el ministro le "dijo que iba a hacer un grupo de trabajo", a su entender, "lo que tiene que hacer es venir y ver cómo está".

"Ayer vino Vitoria, fue a ver una comisaría y no fue a ver la otra, en la cual podría haber visto que las personas de Mali siguen durmiendo en soportales", ha subrayado.

LOS DEBERES

Así, ha explicado que el Gobierno Vasco está "poniendo continuamente" sus recursos (tres centros en Tolosa, Oñati y Berriz), pero, en palabras de Melgosa, si "tanto el ministro Marlaska como la ministra Saiz no activan las plazas de solicitante de asilo, estamos hablando de más de mil plazas libres en el Estado español, realmente no damos para más".

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico ha asegurado que desde Euskadi se está haciendo "todo lo que tiene que hacer y más, incluso se está haciendo los deberes al Estado español". Según ha indicado, "no es justo que los vascos y vascas estemos pagando por unas competencias que realmente no son nuestras". "Y si no quieren esas competencias, pues ya saben lo que tienen que hacer, dárnoslas", ha concluido.