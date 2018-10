PSE cree posible el acuerdo estatutario, pero PNV y EH Bildu tienen una visión "unívoca" de Euskadi

Actualizado 18/09/2018 14:28:28 CET

Tiende "la mano" a EH Bildu, Podemos y PP para aprobar los Presupuestos vascos porque "hay muchas cosas" que les unen

BILBAO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, cree que hay "espacio de acuerdo" para lograr un nuevo Estatuto consensuado, pero considera que PNV y EH Bildu mantienen "una visión unívoca, soberanista y nacionalista de Euskadi", que excede "la Euskadi real, que es muy plural". Además, ha apuntado que "hay muchas cosas" que unen a las fuerzas en el Parlamento para poder pactar una reforma estatutaria y los Presupuestos para 2019, y ha tendido "la mano" a EH Bildu, Podemos y PP para aprobar las cuentas públicas.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Mendia ha señalado que todavía queda recorrido en la ponencia de autogobierno para que se pueda llegar a la situación de Cataluña. En este sentido, ha recordado que en Euskadi "las bases acordadas hasta el momento no parece que puedan llegar a tener el recorrido que todos quieren que tenga esta reforma estatutaria".

Tras apuntar que desconoce lo que buscan los partidos nacionalistas, ha insistido en que el acuerdo alcanzado entre el PSE-EE y el PNV "decía que, respetando la libertad de cada uno para hacer las propuestas que quisiera, se hicieran dentro del cauce jurídico vigente y por el procedimiento acordado, que es el que está en el Estatuto de Autonomía".

"Nosotros hemos hecho todas las propuestas que creíamos que iban por ese camino para dotar de modernidad a nuestra Comunidad Autónoma, con más derechos, con la igualdad como vector transversal del Estatuto y también de nuevas herramientas para gobernar mejor. De momento, no parece que hayamos tenido demasiado eco, pero queda una última fase donde los partidos podemos presentar enmiendas en el trámite parlamentario cuando todo vuelva de la comisión de expertos", ha subrayado.

La líder de los socialistas vascos ha afirmado que, si lo que persiste es el acuerdo de bases entre el PNV y EH Bildu, "lamentablemente, tal como está en los términos actuales", el PSE-EE no se sumará. "Yo he escuchado a dirigentes del PNV y, por supuesto, al lehendakari, que lo viene diciendo desde el principio, la necesidad y la voluntad de ampliar acuerdos", ha subrayado.

No obstante, ha recordado que la semana pasada "se hizo el encargo" a la comisión de expertos, que debe redactar el texto estatutario, en el que se establecía que deben trabajar sobre las bases acordadas, aunque pueden buscar puntos de conexión con los votos particulares de otros grupos, "pero sin desvirtuar" el acuerdo entre PNV y EH Bildu.

"Estamos en el círculo infinito en el que no nos podemos salir de las bases acordadas porque todo aquello que salga del cauce central de esas bases acordadas no va a poder seguir adelante porque Bildu y PNV se han cerrado ahí, y Podemos no hay que olvidar que hizo el encargo en esos términos", ha añadido.

Idoia Mendia ha explicado que el trabajo que los socialistas han hecho en la ponencia, con toda la documentación que han aportado, "sigue estando encima de la mesa". "Es nuestra aspiración y guía, y lo seguirá siendo en los próximos meses a la hora de plantear enmiendas y tratar de lograr acuerdos", ha subrayado.

"COSAS QUE UNEN"

A su juicio, "hay muchas cosas" que les unen a las fuerzas del Parlamento, "que sirven para la reforma estatutaria, pero también para la aprobación de los Presupuestos generales de Euskadi".

"Podríamos encontrar un espacio de acuerdo, pero lamentablemente hay una visión de una Euskadi unívoca, nacionalista, soberanista, que excede lo que es la Euskadi actual porque Euskadi es muy plural, la hemos construido entre diferentes", ha aseverado, para considerar que nuevo texto estatutario debe "amparar a nacionalistas y no nacionalistas".