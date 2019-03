Mendia critica la "soberbia" de PNV al proclamarse "único defensor" de Euskadi y reivindica la "agenda vasca" de Sánchez

Publicado 19/03/2019 12:16:17 CET

Afirma que el PSE "no dice una cosa en Bilbao y otra en Madrid" ni cambia su discurso "para disimular otras intenciones"

BILBAO, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha criticado la "soberbia" del PNV al "arrogarse la etiqueta" de ser el "único defensor" de Euskadi y ha reivindicado la "agenda vasca" exhibida por Pedro Sánchez en "apenas nueve meses", en la que "no están ni el derecho a decidir ni las consultas extravagantes". Además, ha garantizado que los socialistas "no dicen una cosa en Bilbao y otra en Madrid" ni cambian su discurso "para disimular otras intenciones".

Mendia, que ha participado en la presentación de los cabeza de lista del PSE-EE al Congreso y al Senado en un acto desarrollado en Bilbao, ha glosado la figura de los candidatos y ha destacado la calidad del "cartel".

"Como para que alguno aún pierda el tiempo con la soberbia y el desprecio. Como para que alguno aún pretenda borrar que no hay partido en Euskadi que lleve más tiempo que el socialista conquistando derechos y libertades. Como para que haya quien todavía se arrogue la etiqueta de ser los únicos defensores de los vascos", ha advertido.

Mendia ha llamado a no "perder demasiado el tiempo en esto", en alusión a las palabras del presidente del PNV, Andoni Ortuzar, que criticó a los líderes políticos de partidos de ámbito estatal que visitan Euskadi para "engatusar al electorado", y a los que llamó "golondrinos".

A su juicio, los jeltzales "hoy hablan de golondrinos como hace diez años pronosticaron que los cerdos volarían antes de que hubiera un Gobierno socialista", en referencia al liderado por Patxi López. "Está visto que tampoco en los símiles zoológicos andan muy acertados", ha añadido.

AGENDA VASCA

Mendia se ha preguntado "qué agenda vasca es distinta" a la que ha exhibido el Gobierno de Pedro Sánchez "en apenas nueve meses", porque "para el socialismo no hay más agenda vasca que aquella que hace que los vascos vivan mejor".

En su opinión, en la actualidad, y "gracias a socialistas", han mejorado los ingresos los trabajadores vascos, más de medio millón de pensionistas vasco de Euskadi y "decenas de miles de empleados públicos".

"Además, la mitad de la población vasca, las mujeres, han ganado en este tiempo porque se ha dotado de recursos el Pacto contra la Violencia de Género, los excluidos por el PP han recuperado el derecho a la sanidad universal, los desempleados de larga duración cuentan con mayor protección, como los jóvenes trabajadores y los autónomos", ha señalado.

Todo ello, según la dirigente socialista, "contribuye a la estabilidad política vasca", porque "desde que Pedro Sánchez es presidente se han normalizado las relaciones entre los Gobiernos de Euskadi y España, con el encauzamiento del diálogo y la negociación para resolver las diferencias sobre las transferencias pendientes".

"Porque Pedro Sánchez es un presidente comprometido con el autogobierno vasco, con el Estatuto de Gernika, defiende una España plural donde quepamos todos", ha manifestado.

Para Mendia, "eso es agenda vasca" que "no es agenda nacionalista, claro". "Porque en nuestra agenda no están ni el derecho a decidir ni las consultas extravagantes. Agenda vasca es la que interesa al conjunto de la ciudadanía, la que no excluye a nadie, y ésa es la que van a defender nuestros representantes en las Cortes", ha señalado.

SENADO

También se ha referido al Senado, "esa Cámara que el PP ha pervertido desde que perdió la Moncloa" y que "debe ser de segunda lectura" pero que el PP "ha querido convertir en la institución que secuestre la voluntad que se expresa en el Congreso".

"Esa Cámara que debe responder al modelo descentralizado que prevé nuestra Constitución y que el PP, apoyado en Ciudadanos y dando la bienvenida al primer senador de Vox, ha convertido en un dardo en la línea de flotación contra nuestro Estatuto. Contra nuestro mayor y mejor pacto de convivencia", ha censurado.

En este sentido, se ha mostrado convencida de que Tontxu Rodríguez, senador vasco por designación autonómica, "ya no va a estar solo defendiendo para Euskadi el diálogo, el entendimiento y la lealtad entre gobiernos para cumplir el Estatuto". "Tenemos plena convicción de que va a ser así, de que Euskadi va a dar un impulso claro al liderazgo de Pedro Sánchez en la próxima legislatura", ha manifestado.

Según la líder del PSE, se percibe la sensación de que "hay un deseo mayoritario de que el tiempo de esperanza, el tiempo de recuperar derechos, el tiempo de blindar la igualdad y libertades, no puede tener marcha atrás".

"Estamos percibiendo que la ciudadanía vasca quiere alejarse de la confrontación y quiere consolidar un tiempo de estabilidad y diálogo, que es el que propiciamos en todos los Gobiernos en los que estamos los socialistas", ha añadido.

A su juicio, los ciudadanos perciben que los socialistas son "previsibles" y no engañan. "No decimos una cosa en Bilbao y otra en Madrid, no cambiamos nuestro discurso para disimular otras intenciones. Y la ciudadanía sabe lo que se está jugando", ha advertido.

Idoia Mendia ha advertido de que están 'en juego' "retroceder cuatro décadas en las libertades de las mujeres" y en "los servicios públicos" pero también el autogobierno. "Frente a la histórica capacidad socialista para articular la descentralización desde la ley, mediante el diálogo, se advierte con claridad un proyecto de recentralización impuesta y abocada a la confrontación. De uniformizar el país. Y a nosotros nos gusta la pluralidad", ha dicho.

Ha avisado de que también se "juegan" los valores "democráticos y la dignidad de quienes los hicieron valer, de los represaliados por la dictadura".

Por ello, ha asegurado que pretende "el máximo apoyo para que todos los gobiernos estén centrados en la agenda ciudadana y ninguno tome una sola decisión que margine a ningún ciudadano por sus sentimientos, identidades o ideas".

También ha garantizado que los socialistas seguirán "liderando los espacios de encuentro con diferentes, el discurso ético de rechazo a cualquier argumentación o justificación de cualquier vulneración de derechos humanos" así como el de "garantía de la convivencia en una sociedad plural como mejor inversión para el progreso y la cohesión social".

"Ya basta de despreciar a la ciudadanía, de ocultar sus problemas tras banderas. Ya basta de ruido y de mentiras. Los socialistas proponemos un proyecto ganador, un proyecto incluyente, serio. De progreso e igualdad", ha dicho.

Por ello, ha asegurado que el PSE tiene "las mejores listas". Las del Congreso encabezadas en Bizkaia por Paxi López, "el lehendakari que se atrevió a dar la vuelta a la agenda de este país, a hablar de ciudadanía y no de banderas", en Álava por Isabel Celaá, "la mujer que con Recalde y Buesa se atrevió a diseñar la escuela pública vasca" y después "a poner voz y razones a las decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez", y en Gipuzkoa por Odón Elorza, "el alcalde de Donostia durante 20 años, porque la ciudadanía le premió por atreverse a ser alternativa al nacionalismo".