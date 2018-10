Mendia defiende el compromiso del PSE por el "acuerdo y el diálogo" para "construir una sociedad de iguales" en Euskadi

Publicado 23/09/2018 14:27:20 CET

SAN SEBASTIÁN, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha trasladado el compromiso de los socialistas vascos para seguir contribuyendo al "acuerdo y el diálogo" y hacerlo "reconociendo la pluralidad de nuestro país y buscando lo que nos une para construir una sociedad de iguales en derechos, obligaciones y oportunidades".

En un acto político en San Sebastián en el que también han intervenido la vicepresidenta del Ejecutivo central, Carmen Calvo, y el secretario general de los socialistas guipuzcoanos, Eneko Andueza, Mendia ha destacado que el Gobierno central socialista se ha atrevido "a ponerse al frente del país, a sentarse con los demás para desatar nudos, para desatascar conflictos".

En contraposición, la dirigente socialista ha criticado a quienes "no tienen iniciativa" o "intentan tapar que aún piensan en el caladero electoral de nostálgicos del franquismo para no respaldar que el dictador no comparta espacio con sus víctimas".

También ha censurado a "quienes intentan ocultar que sus problema con la Ley son los que les bloquean para apoyar lo que dicen defender, el fin de los aforamientos" y a los que tratan de "echar tierra sobre la recuperación de los derechos laborales, educativos, sanitarios que se encargaron de cercenar" y "siguen escondiéndose tras los jueces para no afrontar los problemas territoriales, que necesitan un cauce político".

Frente a ello, Mendia ha destacado que la ciudadanía sabe que "no es posible echar tierra sobre lo que se ha empezado a hacer hace tan solo tres meses" con el Gobierno central socialista. Por ello ha reiterado el "compromiso" de los socialistas vascos para seguir contribuyendo al "acuerdo y el diálogo" y hacerlo "reconociendo la pluralidad de nuestro país y buscando lo que nos une para construir una sociedad de iguales en derechos, obligaciones y oportunidades".

Por su parte, Eneko Andueza ha destacado que en los cien días que llevan los socialistas en el Gobierno central el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha demostrado que "cumple con su palabra y su compromiso" y se ha mostrado convencido de que los candidatos del PSE-EE en Gipuzkoa van a tener "mucha suerte" en los próximos comicios municipales y forales de 2019.