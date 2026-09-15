Mendia pide compromiso con el TAV en el presupuesto de la UE y que la red transeuropea "no se detenga en la frontera"

Archivo - La eurodiputada Idoia Mendia durante una sesión del Parlamento Europeo - S&D - Archivo

BILBAO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada vasca y miembro del grupo Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo Idoia Mendia ha reclamado un compromiso con la Y vasca y el Corredor Atlántico en el próximo presupuesto de la UE y ha advertido de que "la red transeuropea solo es europea si no se detiene en la frontera". Además, ha defendido un presupuesto "más ambicioso en recursos, con mayor dimensión social y un papel real de las regiones".

En una entrevista concedida a Europa Press, Mendia ha afirmado que el marco financiero plurianual (MFP) de la UE para el periodo 2028-2034 tiene elementos "bien orientados", si bien la propuesta "necesita cambios importantes".

"La Comisión ha identificado correctamente los grandes retos que tenemos por delante como la competitividad, industria, energía, innovación, seguridad o autonomía estratégica, pero para afrontar todo eso hacen falta recursos", ha señalado.

En este sentido, ha indicado que su Grupo no entendería que, "en plena negociación", los Estados miembros "acabaran reduciendo todavía más la propuesta de la Comisión". "Si Europa tiene más responsabilidades, su presupuesto no puede ir a menos", ha advertido.

Además, ha expresado su preocupación por la forma en que se ha diseñado el nuevo marco financiero plurianual. "No queremos que políticas europeas tan importantes como la cohesión, la PAC o el Fondo Social Europeo acaben diluidas en grandes planes nacionales, ni que las regiones pierdan peso en decisiones que les afectan directamente", ha dicho.

Según ha advertido, Europa "no puede hacer más con menos" y "financiar las nuevas prioridades políticas debilitando lo que ya está en marcha y funciona". Tampoco debe, en su opinión, "elegir entre competitividad y transición verde". "Para tener una industria europea fuerte necesitamos energía limpia, segura y asequible, inversión y capacidad tecnológica propia", ha asegurado.

Esto es, según Mendia, "especialmente importante para Euskadi", por su peso industrial. "Por eso defendemos un presupuesto más ambicioso, con nuevos recursos europeos, una dimensión social fuerte y un papel real para las regiones", ha indicado.

A su juicio, el próximo marco financiero "tiene que ser también el presupuesto de la Europa social". "Si queremos una Europa más competitiva y más autónoma, tenemos que conseguir que esa fortaleza económica se traduzca también en más y mejores empleos, salarios dignos, vivienda asequible y oportunidades para todos y todas", ha dicho.

Ello significa, en su opinión, "actualizar también" los derechos laborales. En este punto, ha aludido a la futura Ley Europea de Empleos de Calidad, "que tiene que ser ambiciosa".

Idoia Mendia ha admitido que existe el riesgo de una "renacionalización" del presupuesto y ha señalado que le preocupa sustituir "políticas europeas reconocibles, con objetivos y recursos propios, por un gran plan para cada Estado miembro", para acabar con "27 presupuestos nacionales bajo un paraguas europeo".

"Desde el Parlamento hemos sido muy claros: queremos simplificar la gestión, pero preservando políticas como la cohesión y garantizando una verdadera participación de las regiones", ha indicado.

La diputada en la Eurocámara cree que para Euskadi "esto es especialmente importante". "Tenemos competencias, experiencia en la gestión de fondos europeos y conocemos nuestras necesidades industriales, sociales y territoriales. Simplificar, sí; recentralizar o renacionalizar, no", ha indicado.

CORREDOR ATLÁNTICO

Por otra parte, considera que el presupuesto europeo debe ser "más ambicioso" en lo relativo al impulso de las infraestructuras transfronterizas de transporte. "Si hay un ámbito donde el presupuesto europeo aporta un valor añadido, evidente es precisamente en las infraestructuras transfronterizas", ha manifestado.

Es por esta causa, según sus palabras, por la que defiende que el Corredor Atlántico "se consolide como un eje prioritario europeo" y que el próximo Mecanismo Conectar Europa "tenga recursos suficientes para garantizar la ejecución de estos proyectos, especialmente allí donde los retrasos en un lado de la frontera terminan condicionando toda la conexión".

"Para Euskadi es una cuestión estratégica. Estamos hablando de nuestra conexión con Francia y con el resto de Europa, pero también de industria, puertos, logística y competitividad", ha indicado.

Tras defender que el Gobierno de España "está haciendo una inversión muy importante en la Y vasca y en el Corredor Atlántico", cree que ahora es necesario "el compromiso europeo". "Una red transeuropea solo es realmente europea cuando no se detiene en la frontera", ha señalado.

Mendia también se ha referido a la Política Agraria Común (PAC) que, a su juicio, "tiene que seguir siendo una política verdaderamente europea, fuerte y con recursos suficientes", en la que las regiones tengan "margen para adaptarla a su realidad".

"En Euskadi tenemos una estructura agraria, unas explotaciones y unas necesidades muy concretas, y tiene sentido que las instituciones que conocen ese territorio participen en cómo se aplican las ayudas", ha dicho.

Ha aclarado que no es favorable a "utilizar esa flexibilidad como excusa para renacionalizar la PAC". "Más capacidad para adaptar las políticas al territorio, sí; 27 políticas agrarias distintas, no", ha puntualizado.

PESCA

Idoia Mendia espera también que, como consecuencia de la negociación presupuestaria, el sector pesquero vasco obtenga "una financiación adecuada". No obstante, ha asegurado que la propuesta de la Comisión "es insuficiente" porque la pesca y la acuicultura deben mantener "una financiación propia, visible y suficientemente dotada".

La eurodiputada se ha pronunciado también sobre las medidas para proteger al sector siderúrgico europeo adoptadas en la Unión, y ha señalado que Europa tenía que reaccionar ante "una sobrecapacidad mundial enorme y ante una competencia que muchas veces se produce en condiciones muy distintas a las que exigimos a nuestras empresas".

Para Idoia Mendia, la decisión de la Comisión Europea es "especialmente importante para Euskadi", donde la siderurgia "forma parte de una cadena industrial mucho más amplia, desde la metalurgia y la máquina-herramienta hasta la automoción, el ferrocarril o la energía".

La europarlamentaria socialista ha defendido un 'Made in Europe' "ambicioso" para que el dinero público europeo "ayude también a mantener capacidad productiva en la UE, a dar seguridad a las empresas para invertir y descarbonizarse y a mantener empleo industrial de calidad".

Respecto a la propuesta de la UE de limitar las segundas viviendas en las zonas tensionadas, ha considerado "positivo" que Europa "dé más herramientas a las administraciones para intervenir allí donde existe un problema real de acceso a la vivienda".

"La prioridad tiene que ser que quien vive y trabaja en Euskadi pueda también permitirse vivir en Euskadi. Y si para conseguirlo hay zonas donde necesitamos limitar determinados usos especulativos de la vivienda, las administraciones tienen que tener instrumentos para hacerlo", ha dicho.

Por otra parte, la eurodiputada vasca se ha mostrado "optimista" respecto a la oficialidad del euskera en la UE. "Creo que lo vamos a conseguir. Sabemos que no es una negociación sencilla porque requiere el acuerdo de los 27, pero el Gobierno de España lleva tiempo trabajando para sumar esos apoyos y mantiene intacto su compromiso con la oficialidad del euskera, el catalán y el gallego", ha concluido.