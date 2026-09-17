Mendia (S&D) afirma que los resultados en Suecia demuestran que "el avance de las políticas ultras no es inevitable"

Archivo - La eurodiputada del PSOE Idoia Mendia - Unanue - Europa Press - Archivo

BILBAO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada vasca e integrante del grupo Socialistas y Demócratas Idoia Mendia ha afirmado que los resultados electorales en Suecia demuestran que "el avance de las políticas ultras no es inevitable" y que la socialdemocracia "sigue siendo la alternativa más creíble. Además, ha defendido "combatir y frenar" a la extrema derecha con justicia social y derechos y "no comprando su discurso"

Mendia se ha pronunciado de esta forma después de que los socialdemócratas hayan ganado las elecciones del pasado domingo en Suecia después de cuatro años de gobierno del conservador Ulf Kristersson con apoyo parlamentario de la extrema derecha.

El escrutinio concluyó este mismo miércoles con un resultado ajustado que ha dado vencedor al bloque de centro izquierda. La candidata del partido socialdemócrata y exprimera ministra Magdalena Andersson fue la más votada y será la encargada de liderar el nuevo gobierno.

En declaraciones a Europa Press, Mendia ha afirmado que los resultados definitivos en Suecia, han demostrado que "el avance de las políticas ultras no es inevitable" y que la socialdemocracia "sigue siendo la alternativa más creíble y fuerte frente a la ultraderecha". "Hay una mayoría parlamentaria que podría cambiar el color del gobierno", ha apuntado.

Idoia Mendia se ha referido al caso del PSOE, que prometió, en elecciones, cambiar el gobierno. "Y vamos a trabajar por conseguir un gobierno estable que una al país y que sume al proyecto europeo que tanto necesita de gobiernos proeuropeos", ha añadido.

EXTREMA DERECHA

La eurodiputada ha mostrado, no obstante, su preocupación ante el crecimiento de las fuerzas de extrema derecha en Europa, como el reciente triunfo de Aternativa para Alemania (AfD) en las elecciones locales celebradas en Sajonia-Anhalt y, ha añadido que sería "irresponsable restarle importancia".

Sin embargo, no cree que el avance de la extrema derecha "sea inevitable", ni que la sociedad se haya vuelto "de repente de extrema derecha".

A su juicio, lo que hay es mucha gente preocupada por llegar a fin de mes, por la vivienda, por su empleo, por el futuro de sus hijos, y que "espera respuestas de la política". "Nuestra obligación es dárselas", ha manifestado.

Mendia cree que la respuesta ante el auge de la extrema derecha no puede ser hacer lo que está haciendo "una parte de la derecha", que es "comprar el discurso de la extrema derecha pensando que así va a frenarla".

La eurodiputada socialista se ha mostrado convencida de que "eso no funciona" y ha añadido que "cuando se normalizan sus argumentos, quien gana es la extrema derecha". "Cuando la derecha tradicional asume su discurso, como estamos viendo también en España y en Europa, lo que hace es legitimar su marco político; y al final, entre la copia y el original, muchos votantes eligen el original", ha apuntado.

En este sentido, ha señalado que los socialistas tienen que ofrecer "seguridad y certezas desde la política democrática" y ello implica que las personas puedan acceder a una vivienda "digna y asequible", que se llegue a fin de mes, que "haya empleos dignos y de calidad, salarios decentes, servicios públicos fuertes y una transición industrial que cree oportunidades en lugar de generar miedo".

BATALLA

"Ahí es donde se gana la batalla frente a la extrema derecha: protegiendo a la mayoría, reduciendo las desigualdades y demostrando que la política sirve para mejorar la vida de la gente", ha remarcado.

Idoia Mendia ha asegurado que a la extrema derecha se le combate "defendiendo con más fuerza la igualdad, la justicia social, los derechos y la convivencia". "Esa ha sido siempre la respuesta del socialismo y creo que sigue siendo la correcta", ha remarcado.