SAN SEBASTIÁN 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, valora que el Gobierno central "rectifique" y vaya a realizar las catas del TAV bordeando Aralar. Además, ha remarcado la importancia de que los trabajos se efectúen en coherencia con la propuesta que se hizo en las alegaciones del Gobierno Vasco.

En un comunicado, la Diputación Foral de Gipuzkoa ha señalado que el Ministerio de Transportes procederá, finalmente, a la realización de las catas para determinar la conexión del Tren de Alta velocidad bordeando Aralar, tal y como venía exigiendo en los últimos días la institución foral.

Eider Mendoza se ha felicitado al conocer la noticia y ha remarcado que esta posición "era la defendida también por el Gobierno Vasco en las alegaciones que presentó al proyecto al 2018".

Una vez más, la diputada general ha vuelto a "ofrecer y exigir máxima colaboración y transparencia" para impulsar este proyecto que "acumula décadas de retraso que afectan directamente a la vertebración, a la descarbonización y a la competitividad de Gipuzkoa y Euskadi".