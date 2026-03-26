Menos nubes y temperaturas algo más altas, este viernes en Euskadi

Nubes y claros en Bilbao. - EUROPA PRESS

BILBAO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este viernes en Euskadi abundante nubosidad y algunas precipitaciones ocasionales de madrugada y primeras horas de la mañana. En puntos del oeste de la vertiente cantábrica, estas precipitaciones podrían perdurar hasta mediodía.

Sin embargo, a medida que avance la mañana en puntos del este y a partir del mediodía en el oeste, la nubosidad irá disminuyendo y por la tarde se alternarán nubes y claros.

El viento soplará de componente norte-nordeste y las temperaturas máximas subirán, con máximas en las capitales de 13 grados en Bilbao, 12 en San Sebastián y 9 en Vitoria.