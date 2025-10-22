'Mentoring Bilbao' inicia su 17ª edición, con 28 parejas de empresas y personas mentoras

BILBAO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Mentoring Bilbao', impulsado desde el Ayuntamiento a través de Bilbao Ekintza, ha dado comienzo este miércoles a su decimoséptima edición, con "cifras de récord" de 28 empresas y 28 personas mentoras.

Según ha informado el Consistorio de la capital vizcaína, el proyecto municipal para mejorar la competitividad del tejido empresarial local ha recibido este año 60 solicitudes de empresas, de las cuales 40 han pasado al proceso de selección final.

Finalmente, se han conformado 28 parejas de mentoring, el mayor número registrado desde la puesta en marcha de 'Mentoring Bilbao' en 2008. En la anterior edición, participaron 26 empresas y personas mentoras.

Entre las empresas que en esta edición han llegado a la fase de selección, el 58% son autónomas, el 40% sociedades limitadas y el 2% restante corresponde a otras fórmulas jurídicas.

Por sectores, destacan los servicios profesionales (45%), el comercio (24%) y las actividades culturales (8%). El porcentaje restante se reparte entre turismo, tecnología, hostelería y restauración, servicios personales y construcción.

Todas las empresas participantes cuentan con más de tres años de actividad y "presentan objetivos diversos, tales como el crecimiento y ampliación del negocio, la búsqueda de una visión externa profesional o la transformación de sus modelos estratégicos", ha explicado el Ayuntamiento.

En cuanto al perfil de las personas mentoras, en esta nueva edición, el 32% de los 28 profesionales que participan son mujeres y el 68% hombres. El Consistorio ha destacado la incorporación de cinco nuevas personas mentoras, que "aportarán de manera altruista conocimiento y experiencia al tejido empresarial local".

El programa tendrá una duración de ocho meses y ofrece a las 28 empresas de Bilbao seleccionadas la posibilidad de contar con el acompañamiento de una persona mentora para trabajar en sus retos estratégicos, procesos de crecimiento o de sucesión empresarial.

"A través de encuentros y reuniones, se genera un aprendizaje basado en la experiencia, la incorporación de nuevas ideas y la creación de una red de contactos clave para la expansión de los negocios", han valorado los responsables del programa.

Desde su puesta en marcha en 2008, 'Mentoring Bilbao' ha contado con la participación de un total de 108 personas mentoras y 248 empresas.