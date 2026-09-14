El Mercado de Vitoria-Gasteiz desarrolla un programa para impulsar el relevo, el emprendimiento y la modernización

VITORIA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Comerciantes del Mercado de Abastos de Vitoria-Gasteiz ha puesto en marcha el programa Reta, una estrategia concebida para tratar de garantizar la continuidad, atraer nuevos perfiles profesionales y adaptar el mercado a los desafíos de este tipo de espacios.

El programa pretende ofrecer resultados antes de que el relevo generacional se convierta en un problema "irreversible", según han informado sus promotores en un comunicado.

Con ese fin se combinarán actuaciones de sensibilización y formación, contacto directo con comerciantes, oportunidades de emprendimiento y empleo, experiencias gastronómicas, herramientas digitales y una estrategia de comunicación capaz de mostrar el Mercado como un espacio actual en el que desarrollar un proyecto profesional y empresarial.

El mercado se acercará al alumnado de Bachillerato y Formación Profesional, a universidades, centros de emprendimiento, personas en búsqueda de oportunidades laborales y nuevos proyectos empresariales.

La programación pretende combinar la experiencia acumulada por los comerciantes actuales con nuevas capacidades en gestión, digitalización, innovación y comunicación. Una de las actuaciones centrales de Reta será la primera edición del Campeonato de Emprendimiento en Comercio Alimentario de Proximidad.

La convocatoria está dirigida a alumnado de Bachillerato, Formación Profesional y universidad, así como a jóvenes emprendedores menores de 35 años y participantes de viveros, aceleradoras y espacios de coworking del Territorio Histórico de Álava. Los equipos estarán formados por entre dos y cinco personas.

Además, el 29 de octubre se celebrará el Congreso Vasco de Talento y Emprendimiento en el Comercio Alimentario de Proximidad, un encuentro profesional para analizar el futuro del sector, los nuevos hábitos de consumo, la innovación, el relevo generacional y las oportunidades de negocio.

A su vez, habrá encuentros profesionales y visitas guiadas, con cuatro actividades para que alumnado y potenciales emprendedores conozcan sobre el terreno el funcionamiento operativo de un mercado municipal y puedan conversar directamente con comerciantes en activo.