El mes de marzo ha sido húmedo y cálido, con precipitaciones muy destacadas en el oeste, según Euskalmet

Carretera tras intensas precipitaciones - EUROPA PRESS

BILBAO, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pasado mes de marzo ha estado marcado por lluvias abundantes en la vertiente cantábrica, episodios de precipitaciones persistentes y temperaturas ligeramente superiores a lo normal. Los temporales marítimos y los episodios de lluvia intensa han sido los fenómenos más relevantes, según ha destacado Euskalmet.

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, ha calificado marzo de mes húmedo en el conjunto del territorio, tendiendo a muy húmedo en el oeste y a normal en el este, mientras que las temperaturas medias han sido cálidas, con una anomalía positiva de 0,6°C respecto al periodo 1991-2020.

En cuanto a la precipitación, el mes ha presentado un comportamiento claramente húmedo, con acumulados elevados en la vertiente cantábrica, especialmente en los valles del norte. Destacan registros como 241,4 mm en Berastegi, 240 mm en Eskas o más de 200 mm en varias estaciones, mientras que Araba/Álava los valores han sido más contenidos, en muchos casos por debajo de los 60 mm (Alegría 59,8 mm, Nanclares 57,75 y Páganos 55.9 mm). En algunas estaciones como Sangroniz o Matxitxako se han alcanzado los valores más altos de sus series históricas para un mes de marzo.

El número de días de precipitación ha sido superior a lo habitual en el oeste e interior, con incrementos de entre el 30% y el 50%, especialmente en la Llanada Alavesa, donde han rondado los 15 días de precipitación. Mientras, en el este se ha mantenido en valores cercanos a la normalidad.

Las lluvias se concentraron principalmente entre los días 5 y 15 y en la última semana del mes, destacando cuatro jornadas con acumulados muy abundantes, sobre todo los días 6 y 14.

Especial relevancia tuvo también el episodio de los días 6 y 7, con precipitaciones persistentes y muy abundantes en la vertiente cantábrica, que dejaron acumulados de hasta 83 mm en Almike, 79,2 mm en Altzola, 72,1 mm en Aizarnazabal y 71,5 mm en Urduliz. Estas lluvias provocaron el aumento de caudales, con varios ríos en nivel amarillo y algunos puntos en nivel naranja en las cuencas del Butrón y del Gobelas.

CÁLIDO

En cuanto a las temperaturas, marzo ha sido cálido en términos generales, especialmente en la vertiente cantábrica, donde los valores han superado la media. La temperatura media del conjunto del territorio se ha situado en torno a 9,6°C, lo que sitúa a este mes como el decimoséptimo marzo más cálido desde 1970.

A lo largo del mes han predominado los días templados, aunque con episodios fríos, especialmente en la última semana (Iturrieta -3,8°C, Pagoeta -3,6°C). Destacan también varios episodios cálidos, con temperaturas máximas que superaron los 28°C a mediados de mes.

El viento ha estado dominado por los flujos del sur y sureste durante buena parte del mes, con una intensidad en general débil a moderada, aunque con rachas muy fuertes durante la primera semana, cuando se superaron los 100 km/h en zonas expuestas (Matxitxako 108,6 km/h, el día 2). Posteriormente, el viento giró a componente norte en varios periodos, especialmente a finales de mes, asociado a un descenso térmico.

En relación con la meteorología adversa, se han emitido 14 avisos amarillos, la mayoría asociados a la mala mar (7 por altura de ola para la navegación y 2 por impacto en costa), además de avisos por nieve (3) y precipitaciones persistentes (2). Los temporales marítimos y los episodios de lluvia intensa han sido los fenómenos más relevantes del mes.