Mesa del Parlamento Vasco llama al "debate respetuoso" y rechaza expresiones y actitudes que "buscan crispación"

BILBAO, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlamento vasco, reunida este martes, ha acordado hacer un llamamiento a abordar un "debate respetuoso y constructivo" en la Cámara, y ha rechazado expresiones y actitudes que "busquen la crispación". De esta forma, el órgano rector de la Cámara no ha concedido "amparo" a EH Bildu ni ha impuesto sanción alguna al presidente del PP Vasco, Javier de Andrés, por augurar a la formación soberanista su "exterminio" político.

El líder de EH Bildu en el Parlamento vasco, Pello Otxandiano, presentó el pasado día 18 un escrito de petición de amparo a la Mesa, en el que solicitó "amparo", una declaración de "rechazo" a las manifestaciones del líder de los populares, y la adopción de medidas sancionadoras.

De Andrés auguró el "exterminio" político de EH Bildu el jueves pasado en el pleno de la Cámara, después de que el parlamentario de EH Bildu Arkaitz Rodríguez, dentro del debate para designar a Mikel Mancisidor como Ararteko con el apoyo de los populares, acusara al PNV y al PSE-EE de "blanquear" a los "herederos del franquismo", a un partido del "bloque reaccionario, portador de tiempos oscuros".

"SITUACIONES REITERADAS"

Reunida la Mesa del Parlamento Vasco, ha adoptado un acuerdo, con los votos de los representantes de PNV y PSE-EE y el rechazo de EH Bildu, que señala que, "ante reiteradas situaciones producidas en los últimos tiempos, considera que el debate respetuoso y constructivo, alejado de cualquier expresión o actitud que busque la crispación o el menoscabo personal, es, además de un valor en sí mismo, indispensable para preservar la integridad de la vida parlamentaria y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones".

Para el órgano rector de la Cámara, este clima debe ser "un rasgo identitario y verdadero patrimonio" del Parlamento, "consolidando una trayectoria de civismo parlamentario que debe prevalecer, en todo momento, sobre la legítima discrepancia ideológica".

En consecuencia, apela a "la responsabilidad compartida del conjunto de parlamentarias y parlamentarios para, evitando dinámicas que desvirtúen la función representativa, garanticen que la palabra siga siendo la única herramienta válida para el contraste de pareceres y la búsqueda del bien común".