La Mesa Política de EH Bildu podría proponer este lunes a Otegi como candidato a Lehendakari

La Mesa Política de EH Bildu abordará este lunes las próximas elecciones al Parlamento Vasco, que se celebrarán este 2020, y propondrá a las bases a su candidato a la Lehendakaritza, que podría ser el coordinador de la coalición soberanista, Arnaldo Otegi. Será la dirección de la coalición soberanista la que decida mañana si es así, según han confirmado a Europa Press fuentes de esta formación.

La Ejecutiva de EH Bildu anunciará mañana, a las 12.00 horas, si propone la candidatura a Lehendakari de Otegi, sobre el que todavía pesa la inhabilitación que se le impuso por la condena del 'caso Bateragune' y que no se cumple hasta el 28 de febrero de 2021.

Sin embargo, esta cuestión fue recurrida por el líder de la coalición soberanista ante el Tribunal Constitucional después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en noviembre de 2018 determinara que Arnaldo Otegi no tuvo un juicio "justo", al no haberse admitido, en su día, la recusación por "parcialidad" que presentó contra la magistrada de la Audiencia Nacional Ángela Murillo. El Tribunal de Estrasburgo consideró que el que fuera portavoz de Batasuna no gozó de todas las garantías para un proceso justo.

El TC todavía no ha resuelto el recurso de Otegi ni se conoce cuándo lo pueda hacer. Mientras, la coalición soberanista ya ha iniciado el proceso para nombrar su candidato a Lehendakari y del resto de personas que conformarán las listas para las elecciones autonómicas de 2020.

Esta misma semana, la dirigente de EH Bildu Marian Beitialarrangotia ya aclaró que sus decisiones no las va a condicionar la situación jurídica "de Arnaldo Otegi ni de nadie". De esta forma, esta formación optará por "aquella persona candidata que mejor responda a las demandas de la ciudadanía vasca".

PROCLAMACIÓN DEL CANDIDATO

El reglamento de EH Bildu establece que hasta el 2 de febrero se pueden presentar candidaturas y, si solo hubiese una persona candidata, sería "proclamada automáticamente" el 3 de febrero. De ser dos o más los aspirantes, se abriría un proceso en el que estas personas podrían hacer campaña, y la última decisión la tendrían los inscritos mediante votación. Esa proclamación tendría lugar en ese caso el 17 de febrero.

La segunda fase consistirá en la designación de las listas de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Por lo tanto, para el 9 de marzo estarían configuradas todas las listas de EH Bildu para las elecciones vascas.