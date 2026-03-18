Mikel Chillida, nieto del artista, nuevo director de Chillida Leku

Mikel Chillida - GOTZON ARANBURU / FOKU ARGAZKI PRESS

SAN SEBASTIÁN, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Chillida Leku, el museo y parque de esculturas fundado en el año 2000 por el artista Eduardo Chillida y su esposa, Pilar Belzunce, y ubicado en Hernani (Gipuzkoa), ha anunciado este miércoles el nombramiento de Mikel Chillida como nuevo director del museo, que accederá a este cargo a partir del próximo 1 de abril.

Mikel Chillida, nieto del artista, ejerce desde 2019 como director de Desarrollo de Chillida Leku donde ha desempeñado un "papel clave para el crecimiento institucional" del museo, así como para "el desarrollo de alianzas estratégicas y el impulso de su proyección internacional", han señalado desde Chillida Leku. Por su parte, Mireia Massagué seguirá vinculada a la institución desempeñando labores de asesoría.

"La familia Chillida tiene la convicción de que el profundo conocimiento de Mikel del legado artístico de Eduardo Chillida, junto con su firme compromiso con la misión del museo, lo sitúan en una posición idónea para liderar Chillida Leku en su próxima etapa", ha afirmado Luis Chillida, portavoz de la familia.

También se ha mostrado convencido de que, bajo su dirección, el museo "seguirá consolidando los importantes logros alcanzados en los últimos años, al tiempo que abrirá nuevos caminos para fortalecer la conservación y la difusión de la obra de Eduardo Chillida a las nuevas generaciones".

"Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a Mireia Massagué por su extraordinario liderazgo durante los últimos siete años, del que seguiremos beneficiándonos enormemente en su nuevo papel como asesora", ha recalcado Luis Chillida.

Desde su reapertura al público en 2019, el museo guipuzcoano ha consolidado su posición en el panorama cultural tanto nacional como internacional.

"Dirigir Chillida Leku ha sido uno de los mayores honores de mi trayectoria profesional", ha afirmado Massagué, al tiempo que ha destacado que "junto a un equipo excepcional, hemos consolidado el museo como un agente cultural clave, tanto a nivel local como internacional. Me alegra profundamente que Mikel asuma ahora la dirección y espero seguir vinculada a esta institución tan singular".

DESARROLLO Y PROYECCIÓN

Durante esta etapa, Chillida Leku ha vivido una etapa de "notable desarrollo", caracterizada por "el fortalecimiento de su proyección internacional" así como por el impulso de las alianzas estratégicas con el tejido local y nacional, la puesta en marcha de ambiciosos programas expositivos y la consolidación de un programa "cada vez más dinámico de actividades para el público".

En este sentido, el museo ha sido distinguido con diversos galardones en los últimos años. En 2023, Chillida Leku recibió el Premio del Museo de Portimão a la Acogida, la Inclusión y el Sentido de Pertenencia, concedido por el European Museum Forum en el marco de los prestigiosos Premios EMYA, en reconocimiento a su enfoque inclusivo.

En 2024, coincidiendo con el centenario del nacimiento de Eduardo Chillida, el museo fue distinguido con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, otorgada por el Ministerio de Cultura.

"Es un verdadero privilegio asumir esta responsabilidad y contribuir a definir el futuro de Chillida Leku, un lugar de tan profundo significado personal para Eduardo Chillida", ha expresado, por su parte, Mikel Chillida.

De este modo, ha señalado que su compromiso es "dar continuidad a la visión del artista para el museo". "Nuestra misión permanece intacta: preservar, investigar y compartir su extraordinaria obra con públicos cada vez más amplios, manteniendo al mismo tiempo un diálogo activo con el presente y el futuro", ha concluido.