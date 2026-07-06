Mikel Hidalgo se ofrece a liderar la siguiente reconversión de Bilbao, con un nuevo impulso metropolitano y económico

El candidato del PNV a la alcaldía de Bilbao, Mikel Hidalgo. - PNV

BILBAO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PNV a la alcaldía de Bilbao, Mikel Hidalgo Bordegarai, se ha ofrecido a "liderar la siguiente reconversión" de la villa, con "un nuevo impulso metropolitano y económico", durante su primer mensaje a la ciudadanía dirigido desde el entorno digital.

Mikel Hidalgo, que forma parte de una generación que entiende las redes sociales y el formato audiovisual "no como un escaparate, sino como el espacio donde se generan nuevas ideas y alianzas", ha elegido el entorno digital para presentarse a la ciudadanía.

El candidato jeltzale a la alcaldía de Bilbao ha compartido en un vídeo una primera idea de cuál es su visión para avanzar hacia el futuro de la ciudad. Un proyecto, ha anunciado, que trabajará los próximos meses "visitando cada barrio, hablando con el tejido social y económico", y con el que quiere generar "ilusión, confianza y ambición" en los bilbaínos.

"Quiero liderar como alcalde la siguiente reconversión de Bilbao, de impulso metropolitano y enfocada en la nueva economía, para posicionarnos como ciudad referente del eje atlántico europeo" ha explicado.

La experiencia profesional de Mikel Hidalgo está vinculada al impulso de proyectos empresariales, a través de Seed Capital, y al desarrollo sostenible en el ámbito internacional, trabajando con Naciones Unidas desde Euskadi.

Este conocimiento, según el candidato jeltzale, le lleva a defender "tres ideas clave: fortalecer el liderazgo económico de Bilbao, apoyando a las empresas, la inversión y el talento; garantizar la calidad de vida, a través del trabajo en los barrios y los servicios; y ganar influencia como metrópoli".

Tras defender que Bilbao es "un proyecto colectivo construido gracias al esfuerzo de generaciones", Mikel Hidalgo ha puesto en valor el trabajo de los sucesivos gobiernos del PNV que ha convertido a la ciudad en "ejemplo de transformación urbana y social", y se ha ofrecido a buscar nuevas metas.

"Mi generación ha heredado una ciudad que ya ha hecho lo más difícil, reinventarse. Ahora nos toca decidir que viene después", ha destacado, para asegurar que no viene "con respuestas prefabricadas", sino a hacer "preguntas más grandes".

En ese sentido, ha señalado que las redes sociales y su página web serán "la prolongación de su trabajo sobre el terreno". En ellas, Mikel Hidalgo ha dicho compartirá el conocimiento y las aportaciones que recoja durante su recorrido por los barrios de Bilbao, "fruto del diálogo con vecinos y vecinas, asociaciones, comerciantes, empresas y entidades sociales".

Este proceso de intercambio y conocimiento le permitirá "enriquecer su proyecto de ciudad e identificar nuevas prioridades". "Liderar la próxima etapa del futuro de Bilbao es un reto enorme, sé que hay mucho trabajo por delante, pero me apasiona mi ciudad y voy a darlo todo", ha concluido.