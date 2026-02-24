Miles de aficionados celebran junto a la plantilla del Baskonia el título de la Copa del Rey de Baloncesto

Miles de aficionados del Baskonia celebran el título de Copa del Rey en la Plaza de la Virgen Blanca de Vitoria - IÑAKI BEARASALUCE -EUROPA PRESS

VITORIA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas celebran este martes en la plaza de la Virgen Blanca de Vitoria-Gasteiz, junto a la plantilla del Baskonia, el título de la Copa del Rey de baloncesto logrado el pasado domingo por el equipo de la capital alavesa.

La celebración ha comenzado alrededor de las 17.30 horas en esta céntrica plaza, a la que el autobús que transportaba a la plantilla, que ha partido del Buesa Arena a las 18.15 horas, ha llegado pasadas las 19.00 horas.

Tras la llegada, se ha bailado lugar un aurresku de honor a cargo de Algara Dantza Taldea y, posteriormente, el capitán del Baskonia ha realizado una ofrenda floral ante la imagen de la Virgen Blanca.

La celebración ha continuado desde la balconada de San Miguel, con la presentación individual de los jugadores, y las intervenciones del entrenador, Paolo Galbiati, y el capitán, Tadas Sedekerskis, que han celebrado la obtención del título y han agradecido el apoyo de la afición.

El acto continúa pasadas las ocho de la tarde con la reproducción del himno del club, efectos especiales y un espectáculo de fuegos artificiales.