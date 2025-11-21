El Ministerio traslada al Gobierno Vasco su "interés" en prorrogar las bonificaciones al transporte público

VITORIA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes ha trasladado al Gobierno Vasco su "interés" en prorrogar las bonificaciones existentes al transporte público, según ha informado la consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, quien ha considerado que esta medida sería "muy beneficiosa" para la ciudadanía.

García Chueca ha respondido este viernes, en el pleno de control del Parlamento Vasco, a una pregunta del PP respecto a la situación de los descuentos en el transporte que ofrecen el Gobierno central y las comunidades autónomas, que salvo que sean renovados, caducarán este próximo 31 de diciembre.

El parlamentario del PP Santiago López ha reprochado a la consejera las "contradicciones" de su partido --el PSE-- respecto al mantenimiento o no de estas bonificaciones, y ha denunciado que pese a sus promesas de "modernizar la movilidad", García Chueca ha hecho "descarrilar la credibilidad" de su departamento.

En su respuesta, la consejera ha recordado que su posición respecto a estas bonificaciones es "clara", y que --de hecho-- el Pleno de la Autoridad del Transporte de Euskadi celebrado el pasado mes de octubre acordó que "si el Gobierno de España mantiene las bonificaciones, Euskadi se sumará a ellas".

Además, ha destacado que en aquella reunión se decidió que en el caso de que no fuera así "Euskadi pondrá en marcha su propio plan para mantener un descuento del 20% en abonos y títulos personalizados y la gratuidad de los y las menores de 12 años, mientras se avanza en el proceso de integración tarifaria".

García Chueca ha explicado que "prever lo que va a pasar es complicado". No obstante, ha indicado que está "en contacto" con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y que este le ha trasladado que "tiene interés en prorrogar las bonificaciones existentes". "Esperemos que sea así, porque resultaría muy beneficioso para la población vasca", ha añadido.

QUE EL PP "NO ENTORPEZCA"

La consejera ha reconocido que, en todo caso, hay "dificultades técnicas y administrativas" para poner en marcha este sistema de bonificaciones "en los distintos operadores y administraciones", aunque ha mostrado su esperanza de que "se puedan poner en marcha en tiempo y forma".

Además, ha ironizado sobre el "interés" que ahora muestra el PP vasco por esta medida, por lo que ha animado a López a que "hable con sus compañeros en Madrid y les inste a no entorpecer la aprobación del Real Decreto" que, en su caso, pueda aprobar el Gobierno para prorrogar este mecanismo.