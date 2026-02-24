Mondragon Unibertsitatea celebra el PLB Day 2026 con proyectos innovadores de más de 130 estudiantes de ingeniería

Los alumnos de tercer curso de Ingeniería en Diseño Industrial Ainhoa Alonso, Uxue Etxebeste, Aitor Iñurrita, Unax Zanguitu, Alazne Guerra, premiados por el proyecto EGGZEN - MONDRAGON UNIBERTSITATEA

Mondragon Unibertsitatea ha organizado la 11ª jornada PBL Day con la participación de 136 estudiantes de 1º, 2º y 3º de ingeniería de la Escuela Politécnica Superior. En el encuentro, que ha tenido lugar en el Eko Campus de Galarreta (Orona Ideo), han exhibido los proyectos y maquetas que han desarrollado durante el primer semestre del curso siguiendo la metodología PBL (Project Based Learning).

Este año han sido un total de 1.641 alumnos y alumnas las que han participado en todo el proceso con más de 360 proyectos, de los que 27 han sido elegidos para este PBL Day. Los equipos de los diez grados de ingeniería que imparte Mondragon Unibetsitatea han optado a un primer premio de 1.000 euros, otorgado por Orona Fundazioa, un segundo de 500 euros, un tercero de 300 euros y un cuarto dotado con 200 euros.

Las ingenierías son: electrónica industrial, mecánica, energía, biomédica, mecatrónica, informática, ecotecnologías en procesos industriales, diseño industrial, organización industrial, y física aplicada a la industria.

Para elegir los mejores proyectos se ha realizado una evaluación en dos fases. Primero, el profesorado de ingeniería de Mondragon Unibertsitatea ha evaluado los 27 proyectos presentados y ha elegido los cuatro mejores. Después, un jurado de empresa compuesto por representantes de Orona, Ikerlan y Jema Energy han evaluado a los finalistas para decidir el orden de los premiados.

Los cinco proyectos finalistas han sido una herramienta sensorial para la regulación emocional en la primera infancia, un detector de accidentes para vía ferrata y escalada, un clasificador automatizado de piezas por tamaño mediante Arduino, un patinete de montaña sostenible y fácilmente transportable, y un rediseño del parasol Eolo Pureti de la marca Ezpeleta para el contexto universitario.

PBL es un método de aprendizaje basado en la resolución de problemas reales y Mondragon Unibertsitatea es pionera en su aplicación en el Estado. Este modelo educativo busca que los estudiantes apliquen conocimientos enfrentándose y resolviendo problemas mediante la integración de los todos conocimientos adquiridos en las distintas asignaturas del curso.

PREMIADOS

El primer premio ha sido para los alumnos de tercer curso de Ingeniería en Diseño Industrial Ainhoa Alonso, Uxue Etxebeste, Aitor Iñurrita, Unax Zanguitu, Alazne Guerra por 'EGGZEN', una innovadora herramienta sensorial diseñada para apoyar la regulación emocional y la transición en el aula para niños de 3 a 4 años basada en la dinámica de fluidos y los principios Montessori.

El segundo premio se ha otorgado a los alumnos de primero de Ingeniería en Electrónica Industrial Iñaki Escoriaza, Ekain Santa Cruz, Liher Nogueiras, Markel Zabalo y Markel Errasti por el diseño y ejecución de un dispositivo para la detección y llamada de emergencia de accidentes graves en vía ferrata o escalada.

En tercera posisición han quedado los alumnos de primer curso del Grado en Ingeniería en Mecatrónica Industrial Julio Arriaga, Alejo Corengia, Jon Gestido, Jon Mena y Marcos Zubillaga por el diseño y desarrollo de un prototipo (maqueta) de un sistema automatizado para la clasificación de piezas según su altura.

Finalmente, el cuarto premio ha sido para los alumnos de tercero de Ingeniería en Ecotecnología en Procesos Industriales Oier Angulo, Paula Romero y Danel Martin por un proyecto de una tabla de montaña plegable y sostenible, diseñada para usuarios aficionados e intermedios, centrada en la portabilidad y la responsabilidad medioambiental.