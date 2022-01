Montero apuesta por aprobar la reforma laboral con "la mayoría de investidura" y ser "receptivos" para lograr un acuerdo

"En política la palabra es muy importante y los acuerdos se cumplen", afirma en relación al traspaso a Euskadi del IMV

BILBAO, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha afirmado que la reforma laboral debería ser aprobada con "la mayoría de investidura" y, en este sentido, ha planteado que "hay que ser receptivos y tener una actitud de escucha y de diálogo para llegar a un acuerdo". Asimismo, ha considerado que el traspaso del IMV a Euskadi debe ser íntegro porque "en política la palabra es muy importante y los acuerdos se cumplen".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Montero ha defendido que "sostener la mayoría de la investidura, la que ha hecho posible sostener este Gobierno y articular una mayoría progresista y plurinacional que está en disposición de abordar las grandes transformaciones que nuestro país necesita, es fundamental".

Según ha indicado, ha costado "mucho" que el PSOE "aceptase que solamente con esa mayoría es posible construir las grandes transformaciones" que la sociedad necesita y "la alternativa a eso es siempre un proyecto reaccionario, de derechas".

En este sentido, ha opinado que "la mayoría de investidura es también con la que hay que trabajar, que afrontar un diálogo político honesto, sincero y discreto para ser capaces de conseguir un acuerdo" sobre la reforma laboral y ha asegurado que no le "cabe duda" de que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, "está trabajando en ello y lo va a conseguir".

En esta línea, ha manifestado que "es evidente que, después del diálogo social" en el que se ha logrado "un importante acuerdo", viene "un diálogo político" en el que "lo importante es escuchar a las diferentes fuerzas políticas cuáles son las demandas, los planteamientos, las propuestas que tienen y ser capaces de llegar a un acuerdo".

Montero, que ha preferido ser "discreta" sobre los contenidos de esa negociación liderada por Díaz, ha opinado que "hay que ser receptivos y tener una actitud de escucha y de diálogo para llegar a un acuerdo". "Y, por supuesto, los grupos políticos de la mayoría de investidura tienen mucho que aportar a todos los proyectos que el Gobierno propone", ha añadido.

De este modo, se ha mostrado convencida de que esa mayoría está llamada "no a aprobar uno, dos, tres, cuatro proyectos de ley", sino a afrontar "algunas de las grandes transformaciones" que la sociedad reclama. Según ha advertido, "solamente si permanecemos unidos, a pesar a todas las diferencias que tenemos entre las diferentes formaciones, vamos a ser capaces de acometer".

CUIDAR LA COALICIÓN Y LA MAYORÍA

Preguntada por la advertencia del PNV de que si el Gobierno central "incumple" el acuerdo del traspaso íntegro del IMV "se va todo al carajo", ha indicado que la transferencia debe ser íntegra "no solamente por eso", sino porque "en política la palabra es muy importante y los acuerdos se cumplen".

En este sentido, ha lamentado que "desgraciadamente el juego del bipartidismo demasiadas veces ha prometido muchas cosas en campaña y después no las cumplía y después no pasaba nada", algo que la sociedad "no lo tolera" ya. "Es importante que lo pactado se cumpla", ha insistido.

En este contexto, ha remarcado que es "muy importante cuidar la coalición y la mayoría parlamentaria que hace posible esta dirección de transformaciones progresista y plurinacional", una apuesta que "va más allá de la legislatura, seguramente para la próxima década".

En este sentido, ha planteado que la sociedad "no reclama parches", sino "transformaciones profundas y estructurales" y "la única mayoría que abordarlas en un sentido más democrático" es esa. Según ha indicado, de lo contrario, se producirá "una reacción en términos de involución, de desmantelamiento de servicios públicos y de imposibilidad de abordar y resolver la crisis territorial".

En otro orden de cosas, ha afirmado que estaría "sin duda" en una plataforma liderada por actual vicepresidenta y la ministra de Trabajo de cara a las próximas elecciones y ha señalado que, "aunque no sean muchas las oportunidades que la izquierda transformadora en España ha tenido de ganar, ésta es una de ellas".