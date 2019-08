Movimiento antitaurino de San Sebastián llama a manifestarse el 14 contra corridas de toros

Actualizado 07/08/2019 13:46:07 CET

SAN SEBASTIÁN, 7 Ago.

El colectivo ecologista Eguzki, Askekintza y el Movimiento antitaurino de San Sebastián Donostia Antitaurina Orain han llamado a manifestarse el próximo día 14 en la capital guipuzcoana, durante la Semana Grande, contra las corridas de toros que se celebran en la ciudad con motivo de estas fiestas.

En rueda de prensa frente al Ayuntamiento donostiarra, Itziar Alonso de Askekintza y Juan Mari Beldarrain, de Eguzki han llamado a tomar parte en esta movilización que comenzará en el Boulevard donostiarra a las seis de la tarde en rechazo al "uso de animales para el entretenimiento y diversión".

Alonso ha recordado que en 2017 el Ayuntamiento donostiarra llevó a cabo una encuesta según la cual "el 71% de los donostiarras se manifestaron en contra de que se usen fondos y espacios públicos para hacer corridas de toros".

En este sentido, ha acusado al alcalde donostiarra, el jeltzale Eneko Goia, de que "no ha cumplido su palabra", porque "mucho más de la mitad ha dicho que no quiere que haya corridas en San Sebastián" y dijo que "haría lo que quisieran los donostiarras", sin embargo, va haber cuatro corridas de toros en la ciudad durante la Semana Grande que arranca el sábado.

Además, ha sostenido que si el Ayuntamiento donostiarra "no diera dinero" para la celebración de estos festejos taurinos los mismos "no se podrían organizar sólo con fondos privados". Beldarrain ha apuntado que Goia "se parapeta en la prohibición del Gobierno español para realizar una consulta" sobre la celebración o no de corridas de toros en la ciudad, utilizándolo como "mera excusa para no tomar la decisión que los ciudadanos le demandamos".

"Si el Gobierno español le prohíbe hacer la consulta él ya tiene una encuesta de percepción ciudadana realizada por el Ayuntamientodonde el 71% de los ciudadanos donostiarras estaban en contra de que se cedan espacios municipales para actividades de maltrato animal", ha sostenido.

Al respecto ha insistido en que el primer edil donostiarra "no se puede excusar en la prohibición del Gobierno de España para no cumplir la decisión vía encuesta de la mayoría de los donostiarras". A su juicio, "ese es el burladero jurídico que busca para no tomar una decisión que sabe que es mayoritaria en la ciudadanía donostiarra".

Además, ha censurado que mientras tanto el Ayuntamiento donostiarra "está colaborando directamente con las corridas de toros, cede una instalación municipal en contra de la opinión de los donostiarras; cede los autobuses municipales para promocionar este tipo de espectáculos e introduce dentro de la programación oficial de Semana Grande este tipo de espectáculos y como colofón su segundo teniente de alcalde se dedica a premiar al mejor matador de la temporada".

"La colaboración directa e indispensable del Ayuntamiento es manifiesta", ha subrayado, al tiempo que ha incidido en que "Goia no cumple su palabra".