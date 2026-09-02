El movimiento de pensionistas de Euskal Herria retoma las movilizaciones para equiparar la pensión mínima al SMI

VITORIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El movimiento de pensionistas de Euskal Herria (MPEH) ha retomado este mes de septiembre las movilizaciones para equiparar la pensión mínima al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ya que debido a la pérdida de poder adquisitivo el colectivo asegura que hay jubilados que no llegan a fin de mes.

Así lo ha anunciado este miércoles en un comunicado donde ha denunciado que los salarios y pensiones pierden poder adquisitivo por el incremento de los precios y los pensionistas tienen "menos capacidad de compra en septiembre de este año que en enero, por lo que cada vez más personas pensionistas no pueden llegar a final de mes".

Por esta razón, el colectivo ha pedido esta equiparación al Gobierno de España, concretamente a los ministros Elma Sainz, Félix Bolaños y Carlos Cuerpo.

Asimismo ha recordado que todavía espera la contestación del Lehendakari, Imanol Pradales, y del vicelehendakari, Mikel Torres, a su petición de complementar la pensión mínima de los jubilados de Euskadi hasta el SMI.

Además, ha denunciado que sigue a la espera de que el Parlamento Vasco asigne fechas para su comparecencia en tres comisiones en las que explicarán sus argumentos en favor de esta subida de las pensiones y esperan que los grupos parlamentarios asuman su iniciativa y la presenten como proyecto de Ley.

MPEH ha anunciado que acudirán al Parlamento Vasco el próximo 17 de septiembre para demandar que se ponga fecha y hora a las comparecencias solicitadas.

Asimismo, el próximo 24 de octubre se manifestará en Madrid junto con las plataformas de pensionistas del resto de España para exigir esta equiparación, "recuperar el poder adquisitivo de las pensiones y acabar con la brecha de género".

También pedirán realizar la auditoria de las cuentas de la Seguridad Social que, según este colectivo, no se ha realizado, por lo que supone un incumplimiento de la ley, y demandarán derogar los coeficientes reductores a la jubilación anticipada con 40 o más años cotizados.