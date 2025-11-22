Moving Artists presenta en el Euskalduna de Bilbao las jornadas "Art Beyond Fire" sobre el arte en países en conflicto

BILBAO 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asociación cultural Moving Artists celebrará el próximo miércoles, día 27, en el Palacio Euskalduna de Bilbao las jornadas "Art Beyond Fire: Encuentros sobre arte y riesgo", un espacio de reflexión destinado a visibilizar la práctica artística en países en conflicto y a fomentar el intercambio cultural.

La asociación fue fundada en 2017 por la artista bilbaína Ixone Sádaba y el abogado Ignacio Rodríguez (Tucho) y desde entonces ha posibilitado la movilidad de más de 30 creadores desde y hacia territorios en situación de aislamiento cultural, como Kurdistán, Irak, Filipinas, Chile, Palestina o Afganistán a través de su programa de residencias.

Así, la entidad ofrece a artistas de países en conflicto espacios de trabajo, alojamiento, apoyo económico y una red profesional en Bilbao, y brinda a artistas vascos la oportunidad de trabajar e investigar en esos mismos contextos.

Entre los artistas internacionales que han desarrollado proyectos en Bilbao figuran Sajjad Abbas, Hawre Khalid, Gorka Mohamed, Ahmed Mohamed, Zainab Aldehaimy, Shirwan Fatih, Viviane Strub, Sivar Jalal y Mahdi Baraghiti, mientras que entre los vascos residentes en el exterior destacan Jose Ramón Ais, Mikel Erkiaga, Idoia Montón, Taxio Ardanaz, Zigor Barayazarra, Begoña Zubero o Maria Ibarratxe.

Las jornadas reunirán a artistas y agentes culturales estatales e internacionales con el fin de promover una reflexión crítica sobre la supervivencia de la creación contemporánea en escenarios de conflicto. El evento comenzará a las 18.00 horas con una intervención de Ignacio Rodríguez.

A las 18.30 horas se celebrará la mesa redonda "¿Tiene sentido el arte en tiempos de conflicto?", en la que participarán representantes de On The Move (Francia) y de la Red de Apoyo a Artistas en Riesgo TEJA (Madrid), colaboradores habituales de Moving Artists. A las 19.30 tendrá lugar la intervención de la artista iraquí Tara Abdullah, Premio SEED 2025 del Fondo Príncipe Claus, que presentará la instalación sonora 'I Want to Speak', centrada en la experiencia de las mujeres kurdas silenciadas.

Posteriormente, se desarrollará la conversación "¿Es la práctica artística un acto de resistencia?", con Abdullah, la artista palestina Shaima Sheikh Ali -actual residente en Bilbao gracias a Moving Artists, TEJA y BilboArte- e Ixone Sádaba.

A las 20.30 horas, la artista vasca Lide Billelabeitia compartirá su experiencia como residente en Kurdistán en 2023. Su obra combina audiovisual, escultura y fotografía, vinculados a la performatividad y al cuerpo. La clausura llegará a las 20.40 horas con la actuación del grupo Belako y la proyección de un vídeo de Billelabeitia.