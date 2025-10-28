Muere un senderista en Hondarribia al caer desde una gran altura en una zona costera cercana al monte Jaizkibel

SAN SEBASTIÁN 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Servicios de Emergencia de Euskadi han encontrado el cuerpo sin vida de un hombre de 64 años que se habría precipitado desde una gran altura en una zona costera cercana al monte Jaizkibel, en el término municipal guipuzcoano de Hondarribia.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, alrededor de la una de esta tarde se ha recibido una llamada en el Centro de Emergencias SOS DEIAK 112 comunicando que una persona que estaba realizando una ruta por la zona del monte Jaizkibel se habría precipitado desde una gran altura en una zona costera perteneciente al municipio de Hondarribia.

Inmediatamente, recursos de la Ertzaintza y Bomberos se han desplazado al lugar, y un helicóptero de la Unidad de Vigilancia y Rescate de la Ertzaintza ha localizado el cuerpo sin vida en una zona costera de difícil acceso, y ha procedido después al traslado de este al helipuerto de Hondarribia, donde esperaba un recurso sanitario con un médico que ha certificado el fallecimiento del varón. La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer las causas del fallecimiento de esta persona.