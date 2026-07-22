Una mujer detenida en Laudio (Álava) por tráfico de drogas cuando portaba más de medio kilogramo de speed

Detención por tráfico de drogas - ERTZAINTZA

VITORIA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Ertzaintza detuvieron durante la mañana de este pasado martes en Laudio (Álava) a una mujer, de 21 años, como autora de un presunto delito de tráfico de drogas, tras localizar entre sus pertenencias un envase que contenía 660 gramos de speed y varios cogollos de marihuana.

Según ha informado la Ertzaintza, en el interior del vehículo del hombre, de 43 años, con el que viajaba, fue incautada alguna dosis más de esta sustancia estupefaciente y una porra extensible, abriéndosele a este diligencias como investigado también por un presunto delito contra la salud pública y siendo propuesto para sanción por la tenencia del arma prohibida.

Los hechos ocurrieron alrededor de las once y media de la mañana cuando efectivos de la Ertzain-etxea de Laudio procedieron a identificar en las afueras de dicha población alavesa a dos personas que viajaban en un turismo, tras realizar este una parada en un lugar prohibido.

Previamente, la patrulla observó que la mujer que se encontraba en el asiento del copiloto se había introducido en el mismo portando una mochila, tras lo cual el conductor había emprendido de inmediato la marcha circulando por el casco urbano a una velocidad superior a la permitida.

Tras solicitar a ambos la correspondiente documentación, los agentes procedieron a realizar una inspección en el interior del coche, hallando entre los enseres personales que portaba la joven en su mochila un envoltorio conteniendo 660 gramos de speed, además de varios cogollos de marihuana.

Ante esta situación y tras realizar las verificaciones necesarias, fue detenida como autora de un presunto delito de tráfico de drogas. La arrestada fue trasladada después a dependencias policiales con el fin de llevar a cabo las diligencias pertinentes, antes de ser presentada ante la Autoridad Judicial.