Mungia celebra este fin de semana la XXII Feria de Coleccionismo

Cartel de la nueva edición de la feria Bitxikiak de Mungia. - AYUNTAMIENTO DE MUNGIA

BILBAO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La localidad vizcaína de Mungia celebrará este fin de semana la XXII Feria del Coleccionismo de Bitxikiak, en la que se expondrán colecciones de juguetes de los años 80, cine, maquetas, patos de goma, motos y coches en miniatura, además de actividades y espacios de intercambio.

La nueva edición del certamen se desarrollará el sábado y domingo, 11 y 12 de abril, en la zona escolar de Legarda y el Polideportivo de Mungia, con entrada abierta a todos los públicos.

Según ha explicado el Consistorio, el público que se acerque a la feria podrá disfrutar de "una amplia exposición de colecciones", entre las que destacan juguetes de los años 80, cine, muñecas, patos de goma, motos y coches en miniatura, entre otros. Además, los más jóvenes "participarán activamente compartiendo sus experiencias en el mundo del coleccionismo" a través de charlas y exposiciones.

La programación incluirá actuaciones culturales, como la del coro de Mungia J.M. Arregi Abesbatza, así como espacios temáticos como las casas de muñecas y una zona de compra-venta con profesionales del sector y materiales especializados para ampliar colecciones.

La feria albergará una muestra de dioramas de LEGO y una exposición de maquetas, entre ellas, "una destacada maqueta de tren de gran tamaño", han avanzado los responsables municipales.

En el evento participarán diferentes asociaciones que darán a conocer su actividad y se habilitará un espacio de trueque para facilitar el intercambio entre personas coleccionistas.

Como cierre de esta iniciativa, cuyo objetivo es "promover el coleccionismo y la conservación del patrimonio en todas sus formas", el domingo por la mañana se celebrará una concentración de coches clásicos en la pista de atletismo de Legarda.