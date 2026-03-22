Musanorte (Orozko) prevé crear 100 empleos en Aiaraldea y Arratia-Nervión y facturar 100 millones

Visita institucional a Musanorte, en Orozko (Bizkaia) - IREKIA

BILBAO, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La planta de Musanorte, en Orozko (Bizkaia), prevé crear 100 empleos en Aiaraldea y Arratia-Nervión y facturar 100 millones de euros. Con una inversión cercana a 24 millones de euros, tiene capacidad para madurar y envasar 40.000 toneladas anuales de plátano canario, según ha informado el Gobierno vasco.

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Amaia Barredo, ha visitado esta semana en Orozko las instalaciones de Musanorte, una iniciativa agroindustrial integrada en el grupo Europlátano y participada por la empresa vasca FRIBASA, que se ha consolidado como un nodo estratégico en la cadena de valor agroalimentaria.

A la visita han asistido directivos de ambas empresas, acompañados por Antonio Luis Brito, Director General y José Antonio Camporredondo socio fundador, junto con el alcalde de Orozko, Aitor Iza, la consejera Amaia Barredo, el viceconsejero, Raúl Pérez y el Director de Política e Industria Alimentaria, Iker Iglesias.

El Gobierno Vasco ha respaldado este proyecto con una inversión de 2,2 millones de euros, a través del programa de ayudas Handitu. Todo ello, en el marco de una actuación del grupo cercana a los 24 millones de euros. El departamento "reafirma así su compromiso con iniciativas que generan actividad económica, empleo y arraigo en el territorio", ha destacado.

La planta de Orozko, dedicada a la maduración y envasado de plátano canario de alta calidad, representa un enclave fundamental dentro del modelo de negocio del grupo, basado en el control integral de toda la cadena, desde el origen hasta el punto de venta, garantizando calidad, trazabilidad y eficiencia.

Las instalaciones, que han empezado a operar recientemente, cuentan con 21 cámaras de maduración, capacidad para gestionar hasta 40.000 toneladas de plátanos anuales y dos líneas de procesado, lo que sitúa a este centro como uno de los principales activos logísticos y de transformación del grupo en la península.

Durante la visita, los representantes del Gobierno Vasco han conocido de primera mano el desarrollo del proyecto, así como su evolución desde su implantación en Euskadi en 2020 hasta su actual fase de consolidación en 2025-2026.

"Este proyecto refleja el tipo de industria que queremos atraer y consolidar en Euskadi: innovadora, eficiente, con vocación de crecimiento y capaz de generar empleo de calidad en el entorno rural", ha subrayado Amaia Barredo.

La implantación en Orozko ha supuesto un importante impulso en términos de empleo para las comarcas de Arratia-Nervión y Aiaraldea, dado que generará en torno a un centenar de puestos de trabajo, en línea con la estrategia de crecimiento del grupo, que combina la consolidación de sus centros actuales con la diversificación de productos y mercados.

Europlátano, una de las principales organizaciones de productores de plátano de Islas Canarias, opera bajo un modelo único en el sector, que integra producción, maduración y comercialización, apostando por la sostenibilidad, la cercanía al mercado europeo y el control directo por parte de sus agricultores socios de toda la cadena de valor.

La visita se enmarca en la estrategia del Gobierno Vasco de apoyo a proyectos estratégicos que refuercen el tejido industrial, impulsen la competitividad del sector agroalimentario y contribuyan a la cohesión territorial.