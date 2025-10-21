Archivo - El museo de Arte y de Historia de Zarautz organiza visitas guiadas a la necrópolis medieval para celebrar Gau Beltza - AYUNTAMIENTO ZARAUTZ - Archivo

SAN SEBASTIÁN 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El museo de Arte y de Historia de Zarautz se suma a las celebraciones de la Gau Beltza con visitas guiadas especiales que ha organizado para el fin de semana del 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Así, el museo permitirá un año más conocer el cementerio más antiguo de la localidad guipuzcoana, la necrópolis medieval, con más de 1.000 años de antigüedad.

Desde el Ayuntamiento zarauztarra han explicado que se podrá conocer de primera mano la historia de los antepasados en el yacimiento subterráneo "perfectamente conservado hasta el día de hoy, sobre suelo acristalado". Además, ha apuntado que "entre los vestigios de la Edad de Hierro se encontró la tumba de un recién nacido".

A continuación, se visitarán los sepulcros cristianos de los siglos VIII y IX, los más antiguos conocidos en Gipuzkoa, y se hablará de sus ritos de sepultura, de sus condiciones de vida y de su modo de vida. Entre estas tumbas se encuentra, por ejemplo, el sepulcro de la familia Zarauz, antigua familia influyente de Zarautz propietaria de Torre Luzea, el Campanario y Palacio de Narros, entre otros.

El Consistorio ha explicado que el cementerio de Zarautz "se trasladó, pasó a los terrenos de Villa Munda comprados por el doctor Velasco". "Conocer a este personaje tan importante como excéntrico es imprescindible para entender cómo pasó el actual cementerio a tierras de Untzain", ha animado.

Las visitas guiadas especiales de la Gau Beltza tendrán lugar el viernes 31 de octubre a las 12.30 horas (euskera) y a las 16.30 horas (castellano). El sábado 1 de noviembre serán a las 16.30 horas (castellano) y el domingo 2 de noviembre a las 16.30 horas (euskera). El punto de encuentro será el Museo de Arte y de Historia de Zarautz con un precio de 2,10 euros/persona. Las plazas son limitadas.