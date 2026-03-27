El Museo Cristóbal Balenciaga acoge hasta el 22 de febrero del próximo año la muestra 'The Givenchiaga Family' - CRISTOBAL BALENCIAGA MUSEOA

SAN SEBASTIÁN, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Museo Cristóbal Balenciaga, ubicado en Getaria (Gipuzkoa), acoge hasta el 22 de febrero del próximo año la muestra 'The Givenchiaga Family'. La afinidad estilística, su complicidad empresarial y la amistad personal que unió a ambos creadores constituyen el núcleo discursivo de esta exposición, que propone un encuentro entre sus obras.

La periodista británica Katharine Whitehorn utilizaba la expresión 'The Givenchiaga Family' para destacar las conexiones que apreciaba entre las colecciones presentadas por Cristóbal Balenciaga (1895-1972) y Hubert de Givenchy (1927-2018).

La afinidad estilística, su complicidad empresarial y la amistad personal que unió a ambos creadores constituyen de este modo el núcleo discursivo de esta exposición, que propone un encuentro entre sus obras, 35 en total, en una cronología extendida que abarca desde 1956 hasta 1972.

Además, la exposición pretende ser también un homenaje a Givenchy y a su destacado papel en la familia 'Givenchiaga', no únicamente como diseñador, sino como conservador del legado de "su amigo y mentor", Cristóbal Balenciaga.

La afinidad creativa comenzó a gestarse tras el encuentro entre ambos diseñadores en 1953, en Nueva York, propiciado por la socialité chilena y gran clienta de la alta costura Patricia López-Wilshaw. A partir de entonces se estableció entre Balenciaga y Givenchy una "relación singular basada en el respeto mutuo, la complicidad empresarial y una profunda amistad personal".

En lo creativo, sus colecciones, sobre todo desde 1956, trasmitían una "aproximación formal común, el mismo espíritu innovador y una manera de entender la moda donde la belleza, la armonía y la elegancia eran valores supremos", han señalado desde el museo guipuzcoano.

'The Givenchiaga Family' es un homenaje previo a la celebración del centenario del nacimiento de Hubert de Givenchy. El modista será reconocido "con honores" por muchas instituciones internacionales durante 2027 y el museo de Getaria "no quiere dejar de celebrar su figura y aporte al mundo de la creatividad y el diseño", tal y como ha afirmado Igor Uria, comisario de la muestra.

La exposición forma parte de la línea 'encuentros' que el museo viene trabajando en los últimos años dentro del programa de exposiciones temporales y al que dedica una de sus salas. Su objetivo es complementar la experiencia de visitar este museo de autor y conocer en profundidad la biografía y obra de Balenciaga, con la posibilidad de ampliar esta visión a través del diálogo con otros creadores y creadoras, otras disciplinas y otras colecciones.

HOMENAJE

En esta ocasión, Uria ha elegido compartir este encuentro con la obra de Hubert de Givenchy a modo de homenaje al que fuera "renombrado creador de moda de alta costura, amigo de Cristóbal", e importante figura impulsora de la Fundación y el museo Balenciaga.

Se presentan 35 obras de ambos autores en una cronología que abarca desde 1956 hasta 1972, con una mayor representación de la obra invitada de Givenchy, ya que, tal y como señala el comisario, "la intención curatorial no es realizar una retrospectiva de Hubert de Givenchy, ni establecer una comparativa exhaustiva entre ambos, sino destacar vínculos y afinidades".

Así, las obras de Cristóbal Balenciaga -11 del total- que proceden de la colección del museo y de dos colecciones privadas de España e Italia, se han seleccionado con la intención de marcar, desde la perspectiva del modista del Getaria, las principales líneas de convergencia estilística entre ambos autores.

Las 24 obras de Hubert de Givenchy, por su parte, proceden en su mayoría de los archivos de la marca en París con la adición de algunas significativas obras de la colección del Museo del Traje (Madrid).

Su selección pretende reflejar la evolución de estas líneas estilísticas en el modisto francés a lo largo del tiempo, así como otros vínculos comunes con el diseñador de Getaria en el terreno personal y profesional. La muestra permanecerá abierta hasta el 22 de febrero de 2027, efeméride que marca el 100 aniversario del nacimiento de Hubert de Givenchy.