Museo de Encartaciones organiza el 17 de abril un recorrido guiado por el patrimonio histórico de Zalla (Bizkaia)

Palacio Urrutia, en Mimetiz, Zalla - JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA

BILBAO 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Las Encartaciones, propiedad de las Juntas Generales de Bizkaia, ha organizado el viernes 17 de abril el segundo recorrido por el patrimonio histórico del municipio vizcaíno de Zalla.

El proyecto, que lleva el título "Zalla Piedra a Piedra. Memoria de nuestro pueblo" consiste en un itinerario guiado de seis kilómetros que recorrerá la antigua calzada Real el próximo 17 de abril.

Esta actividad, organizada en colaboración con el Ayuntamiento de Zalla, tiene como objetivo difundir "el rico patrimonio que el municipio atesora desde el siglo XV hasta la actualidad", han informado en una nota desde la Cámara vizcaína.

El recorrido comenzará a las 10 de la mañana, en la iglesia de San Miguel de Mimetiz, y los participantes cubrirán una distancia a pie de seis kilómetros siguiendo en todo momento el trazado de la antigua calzada Real.

A lo largo de la jornada, los asistentes podrán observar espacios arquitectónicos y culturales, como el Palacio Murga, sede actual del ayuntamiento, la ermita de San Pedro de Zarikete (siglo XI), el colegio Maristas y la antigua Granja-Escuela. Asimismo, el itinerario permitirá conocer el conjunto de torres, caseríos y palacios de Gobeo, datados entre los siglos XVI y XVII.

La actividad finalizará en los restos arqueológicos de la antigua ferrería de Bolunburu, cuya primera mención histórica se remonta al siglo XV.

La participación en este itinerario es gratuita, si bien es obligatoria la inscripción previa a través del formulario disponible en el sitio web del museo, debiendo cumplimentarse una solicitud por cada participante. El punto de encuentro será la iglesia de San Miguel de Mimetiz y se estima que la actividad concluya a las 13.00 horas.