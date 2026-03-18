Museo Guggenheim Bilbao acoge hasta el 13 de septiembre 'Ruth Asawa: Retrospectiva'

Obra de Ruth Aiko Asawa - MUSEO GUGGENHEIM BILBAO

BILBAO 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Museo Guggenheim Bilbao acogerá hasta el próximo 13 de septiembre 'Ruth Asawa: Retrospectiva', una ambiciosa exposición dedicada a la icónica artista Ruth Aiko Asawa (Norwalk, California, EE.UU., 1926-San Francisco, California, 2013) en el centenario de su nacimiento.

Según han informado desde el museo bilbaíno, Asawa fue una de las artistas más prolíficas y con más talento de entre las que surgieron en Estados Unidos en la posguerra. Si bien el reconocimiento de su obra ha crecido exponencialmente en la última década, esta retrospectiva internacional es la primera gran exposición museística que examina en profundidad todos los aspectos de su "exquisita, variada e innovadora" práctica.

A lo largo de diez secciones que abordan una trayectoria de seis décadas, esta exposición recorre en su amplitud y profundidad la innovadora práctica de una figura emblemática, que integró su trabajo creativo en todos los aspectos de su vida como artista, educadora y defensora de las artes.

Para ilustrar esta interrelación, se han seleccionado fotografías y documentos en correspondencia con las obras exhibidas, que abarcan desde sus más conocidas esculturas colgantes de alambre en bucle hasta piezas de alambre atado inspiradas en la naturaleza, pasando por moldes de arcilla y bronce, piezas de papiroflexia, pinturas, dibujos, cuadernos de bocetos y grabados.

Trascendiendo las distinciones entre abstracción y representación, figura y fondo, y espacio positivo y negativo, la obra de Asawa invita a contemplar cómo elementos muy heterogéneos se relacionan entre sí en composiciones que a su vez interactúan con su entorno.

EMIGRANTES JAPONESES

Asawa fue la cuarta de los siete hijos que tuvieron sus padres, agricultores japoneses emigrados a Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, debido a su ascendencia japonesa, fue recluida junto a su familia en campos de internamiento por el Gobierno estadounidense.

En 1946, tras serle denegado por prejuicios antijaponeses un título universitario que la acreditaba para enseñar arte, Asawa se matriculó en el Black Mountain College, institución educativa progresista ubicada en Carolina del Norte. En el ambiente democrático de esta escuela forjó una trayectoria creativa basada en la experimentación y el valor del trabajo duro.

Desde su estancia en Black Mountain hasta el final de su vida en San Francisco, adonde se trasladó en 1949, Asawa desarrolló para su práctica artística unos parámetros que le permitieron investigar las ideas de transparencia, continuidad y espacio.

En la década de 1960 amplió su trayectoria vital implicando directamente a su comunidad a través de encargos públicos, la educación en el arte y la defensa de los valores cívicos.

'Ruth Asawa: Retrospectiva' es una exposición organizada por el San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA) y el Museum of Modern Art, Nueva York (MoMA ). Tras su presentación en SFMOMA, MoMA y el Museo Guggenheim Bilbao, la exposición viajará a la Fondation Beyeler en Riehen/Basilea.