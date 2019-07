El Museo Guggenheim Bilbao acoge una videoinstalación de Jesper Just

Publicado 04/07/2019 17:14:57 CET

El Museo Guggenheim Bilbao acogerá desde este jueves, 4 de julio, hasta el 20 de octubre una videoinstalación del artista danés Jesper Just, titulada 'Este espectáculo innombrable', en el marco de la programación de la sala Film & Video, un espacio en el que el Museo presenta "piezas clave" del videoarte, la instalación audiovisual y la imagen en movimiento como lenguaje artístico.

La nueva obra de Film & Video, que ha sido presentada este jueves en una rueda de prensa, corre a cargo del artista de Copenhague Jesper Just, "conocido internacionalmente por su ambiciosa utilización de recursos propios de las grandes producciones cinematográficas y su interés en reinterpretar, visual y materialmente, la estructura de una película", han destacado desde el Guggenheim.

Según han explicado, las obras de Jesper Just exploran conceptos ligados íntimamente a la cultura del cine, como el voyerismo, la vida urbanita o los conflictos de género, y cuestionan las representaciones convencionales. El artista combina la técnica cinematográfica con estrategias propias de la instalación para crear "relatos visuales con complejas implicaciones emocionales y con un final abierto".

'Este espectáculo innombrable' toma su título del poema 'The Right of Way' del escritor americano William Carlos Williams, donde se elogia "la fascinante belleza de las situaciones anodinas que llenan nuestra vida cotidiana: el 'espectáculo sin nombre' de los pequeños fenómenos que suceden ante nuestra mirada en un día y un lugar cualquiera", ha indicado el Guggenheim.

El filme de Just, dividido en dos "enormes" pantallas panorámicas enfrentadas, muestra una acción "ambigua y abierta" que transcurre en el barrio parisino del Parque Buttes-Chaumont. En concreto, dos personajes aparentemente desconocidos coinciden en su itinerario por este barrio e intercambian miradas.

"Su mutuo escrutinio continúa entre las ventanas de sus apartamentos hasta que uno de los personajes se desvanece, tal vez por el fuerte reflejo del sol o por el efecto de mirar y ser mirado", han relatado desde el Museo bilbaíno. La "ambigüedad" de la escena se intensifica por la presencia del personaje protagonista, interpretado por la actriz y cantante transgénero Marie-France García.

En palabras de sus responsables, la videoinstalación de Jesper Just plantea una dicotomía entre la imagen del urbanismo moderno y sus formas, por un lado, y la historia del ojo cinematográfico, por otro. "Entre la mirada de los personajes y el movimiento panorámico de la cámara", han explicado. De este modo, han señalado que "la mínima acción de la escena contrasta con la atmósfera de dramatismo casi hitchcockiano y redunda en el anonimato de los personajes".

Con motivo de la muestra, el Museo Guggenheim acogerá este mismo jueves un encuentro entre Jusper Just y Manuel Cirauqui, comisario de la programación Film & Video y curator del Museo Guggenheim Bilbao. Tras la charla, se celebrará un coloquio con el público asistente.