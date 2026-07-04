Archivo - El Museo Vasco del Ferrocarril pone en circulación tres trenes de vapor este fin de semana - EUSKOTREN - Archivo

SAN SEBASTIÁN 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museo Vasco del Ferrocarril de Euskotren, con sede en la localidad guipuzcoana de Azpeitia, pondrá en circulación tres trenes de vapor este fin de semana. Estos servicios se incluyen dentro de la temporada regular que se prolongará hasta noviembre.

Los trenes de vapor saldrán del Museo hacia Lasao el sábado a las 12.00 y 17.30 horas y el domingo a las 12.00 horas. El Museo Vasco del Ferrocarril expone en sus instalaciones "una de las mejores colecciones ferroviarias de Europa, con vehículos de todo tipo: locomotoras de vapor, diésel y eléctricas, automotores y diversas clases de vagones".

Ofrece, asimismo, un conjunto de máquina-herramienta de Euskadi, a través del antiguo taller mecánico del Ferrocarril del Urola, y cuenta con las muestras de los uniformes utilizados en el ferrocarril desde finales del siglo XIX y de "una de las mejores colecciones de relojería ferroviaria del mundo".