El musical 'The rocky horror show' llega al Teatro Arriaga de Bilbao en versión original

BILBAO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Arriaga de Bilbao acoge desde este miércoles, 8 de octubre, y hasta el domingo 12 'The rocky horror show', el "legendario musical" de Richard O'Brien, con la misma producción de Londres dirigida por Christopher Luscombe, en versión original subtitulada.

Desde el teatro bilbaíno han destacado que 'The rocky horror show', estrenado en junio de 1973 en el Royal Court Theatre, se ha convertido en el musical contemporáneo que más tiempo ha estado en cartel ininterrumpidamente y, en estos años, "más de 30 millones de personas han visto el musical alrededor del mundo", en más de 30 países, traducido a 20 idiomas.

El musical cuenta la historia de "dos ingenuos universitarios", Brad y su prometida Janet, que, "cuando, por un giro del destino, su automóvil se avería frente a una mansión espeluznante, mientras se dirigían a visitar a su antiguo profesor universitario, se encuentran con el carismático Dr. Frank'n'Furter". "Es una aventura que nunca olvidarán, llena de diversión, juegos, vestidos y frivolidad", han avanzado desde el Arriaga.

Con un elenco formado por 15 actores y actrices sobre el escenario acompañados por la música en directo de The Rocky Horror Band -el mismo grupo que toca en el West End de Londres-, las representaciones de 'The rocky horror show' son "una fiesta garantizada, que combina la ciencia ficción, el terror, la comedia y la música, a la vez que fomenta la participación del público, lo que significa, por supuesto, vestirse con los disfraces más extravagantes".

Estarán sobre el escenario del Arriaga Stephen Webb, Haley Flaherty, James Bisp, Morgan Jackson, Laura Bird, Ryan Carter-Wilson, Daisy Steere, Edward Bullingham, Nathan Zach, Jesse Chidera, Tyla Dee, Bethany Amber Perrins, David Peter-Brown, Lucy Aiston y James Gaddas.