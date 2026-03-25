Naciones Unidas elige a Euskadi como un modelo internacional para fortalecer las políticas de profundización democrática

El lehendakari, Imanol Pradales - EUROPA PRESS

BILBAO 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, ha anunciado que Naciones Unidas ha elegido a Euskadi como un modelo internacional para fortalecer las políticas de profundización democrática, de apoyo a la democracia en el mundo. "Hoy es un día importante para Euskadi y hay que poner en valor que la ONU haya elegido a Euskadi como un lugar en el que poder experimentar en relación con la democracia", ha celebrado.

En declaraciones realizadas en Bilbao, Pradales ha explicado que hay ocho lugares en el mundo elegidos por la ONU para profundizar en algunas materias, y Euskadi ha sido reconocida como la referencia en democracia para Naciones Unidas, un organismo multilateral que "ha jugado un papel fundamental en la historia moderna del mundo y de Europa".

Por ello, ha puesto en valor este reconocimiento, que se encuadra dentro de la Agenda 2030 que Euskadi viene desarrollando desde hace ya algunos años. "Por lo tanto, es también un reconocimiento a ese trabajo la Agenda 2030", ha dicho.

Según ha detallado, esta designación supone que el País Vasco va a estar conectado con la comunidad internacional, "aglutinando instituciones, empresas, universidades y agentes de Euskadi, también conectados con otros lugares del mundo, para fortalecer la democracia, no solo en nuestro país, sino ayudar a que la democracia también pueda florecer o fortalecerse en otros lugares del mundo". "Somos, de alguna forma, el referente para Naciones Unidas en este ámbito", ha resaltado.

En su opinión, esto ayuda a reafirmar a Euskadi como país que "cree firmemente en los valores de la democracia, en la libertad, en la justicia social, en la igualdad y en la pluralidad".

Por otro lado, ha manifestado que esto debe también llevar a otra conclusión y es que "en este momento tan complicado, geopolítico, en donde la guerra, las crisis, los totalitarismos y los autoritarismos se están abierto en paso, Euskadi le lanza al mundo, dentro de nuestro tamaño, un mensaje distinto a favor de la democracia y de los valores democráticos, que son aquellos que nos inspiran diariamente en nuestro quehacer y que tenemos que seguir defendiendo".

En este sentido, ha afirmado que, "a pesar de las provocaciones y de las trampas a las que nos pretenden someter líderes autoritarios, tiranos o demagogos y populistas que pretenden que entremos en otras dinámicas, Euskadi se reafirma en los valores de la democracia y en el fortalecimiento democrático".

En palabras del jefe del Ejecutivo vasco, "en vez de quedarnos resignados, lo que nos toca es persistir en un camino que este país ya abrazó hace décadas, y aunque somos pequeños podemos mostrarle al mundo que también somos capaces de superar los conflictos desde los valores democráticos".

"Euskadi no es una isla, pero sí somos y queremos seguir siendo una experiencia a la esperanza basada en la democracia y ser un ejemplo para otras realidades. En esto las instituciones públicas también tenemos un papel muy relevante que jugar, junto con el conjunto de la sociedad civil, con el resto de los agentes sociales, económicos, culturales de un país, y creo que es una gran noticia que Naciones Unidas nos haya reconocido y elegido como ese hub, ese lugar, ese espacio en el que fortalecer la democracia, no solo en Euskadi, sino como referencia de otros lugares del mundo", ha concluido.