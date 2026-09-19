Naomi Watts, Premio Donostia, destaca que el cine es, "ahora más que nunca, un medio muy potente para contar historias"

La actriz Naomi Watts en la 74ª edición del Festival de San Sebastián. - Unanue - Europa Press

SAN SEBASTIÁN, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La actriz Naomi Watts, que esta noche recibirá el segundo Premio Donostia de la 74 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián en el que presenta fuera de concurso 'The Housewife (La esposa perfecta)' de Ben Shirinian, ha destacado que el cine es "ahora más que nunca un medio muy potente para contar historias", al tiempo que ha confesado que le encanta a través de su trabaJo contribuir a "cambiar formas de pensar y ayudar a la psique humana a entenderse".

En rueda de prensa en el Zinemaldia, Watts, acompañada de Shirinian, la también actriz Lena Olin, el director de fotografía Michael Merriman y los productores del filme Robbie Brenner, Lee Broda y Kevin Mckeon, ha asegurado que es "un increíble honor" recibir esta noche en San Sebastián el segundo Premio Donostia de esta 74 edición del Zinemaldia, en "este momento" de su vida, tras cuatro décadas de trabajo "duro".

Además, se ha mostrado "enormemente agradecida" de haber podido trabajar junto a "grandes del cine" como David Lynch, Peter Jackson, David Cronenberg, Clint Eastwood o Juan Antonio Bayona, entre otros muchos. En 'The Housewife', basada en una historia real, Watts interpreta a una mujer que parece perfecta en Nueva York de 1964, pero guarda tras su actual identidad terribles secretos como guardiana en un campo de concentración nazi.

"Sigo intentando interpretar papeles interesantes, alterar las narrativas y cambiar formas de pensar y ayudar al psique humano para que se entienda mejor con mis trabajos", ha explicado, para añadir que "ahora más que nunca el cine es un medio muy potente para contar historias". "Me encanta formar parte de esa comunidad", ha señalado.

En cuanto a su papel en 'The Housewife', ha explicado que es "muy complicado" y a la hora de interpretarlo estaba "muy nerviosa". "Tenía muchísimo miedo, no estaba segura de si iba a poder interpretarlo por la complejidad del personaje y su momento en el tiempo", ha confesado.

Además, ha señalado que no conocía la historia en la que se basa el filme y pasaba cada hoja del guion de Alyssa Hill "con sorpresa". "La dualidad de esta mujer es algo que no había interpretado antes, había hecho crímenes horribles pero se fundía en la sociedad como una buena mujer, una buena vecina, una buena ciudadana", ha señalado sobre su personaje en la película de Shirinan.

Watts ha afirmado que siempre intenta "hacer cosas nuevas" en sus trabajos, pero "el dolor y la identidad" son temas recurrentes en sus papeles, porque son "cosas importantes" para ella. "Me vi casi obligada a interpretar este papel y formar parte de esta historia", ha apuntado.

La intérprete también ha reflexionado sobre la evolución de las mujeres en el cine, señalando que cuando empezó en el cine con 'Mulhollan Drive' de Lynch, era "tarde", según las normas hollywodienses, porque tenía 30 años y le decían que se "pusiera las pilas", porque "todo acaba con 40" para las mujeres, pero aquí está superados de largo los 50 y con "muchas mujeres de más de 50" en la industria.

"LA NARRATIVA SE TENÍA QUE CAMBIAR"

"Las cosas han cambiado, las mujeres consumen cine y TV y sus historias se tienen que contar, esa narrativa se tenía que cambiar y estoy comprometida en que formo pequeña parte de ese cambio", se ha congratulado.

Watts, que ha recordado que ya visitó el Festival de San Sebastián hace 17 años un lugar "muy hermoso" en el que a la gente "le gusta muchísimo el cine", también se ha referido a la "complicada" situación actual en Estados Unidos y ha mostrado su "esperanza" en que "las cosas se resuelvan con el tiempo".

"El odio está creciendo en este momento y es un tema cada vez más candente", ha lamentado, para añadir que precisamente 'The Housewife' comienza con "un debate sobre el pasado, lo que pasó antes y después" en un momento en el que "tenemos que hacer todo lo posible para evitar volver a un tiempo temoroso" como el del nazismo. Además, ha trasladado su apoyo a comunidades como la LGTBIQ+, y ha asegurado que hará "todo lo que pueda" para "representar y apoyar a las minorías de este tipo" desde su posición.

"Tenemos que estar vigilantes y no dejar que esto suceda de nuevo", ha alertado, haciendo alusión a las atrocidades de los campos nazis que oculta su personaje en 'The Housewife.

Por su parte, el Shirinian ha explicado que su objetivo era no hacer una película "sensacionalista" y mostrar que "el odio puede vivir en los lugares más normales y cotidianos" y cómo "una persona amable y familiar puede tener gran crueldad dentro de ella".