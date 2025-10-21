Neiker ensaya variedades de soja y patata para impulsar el sector de extensivos ecológicos

VITORIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centro tecnológico Neiker ha celebrado este martes su tradicional jornada de campo en su sede de Arkaute (Álava) para mostrar los resultados obtenidos en los ensayos realizados en los últimos años sobre variedades de soja y patata para impulsar el sector de extensivos ecológicos.

Euskadi cuenta con 12.688 hectáreas dedicadas a la agricultura ecológica, según datos del Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi (Ekolurra), que detalla que en 2024 la superficie ecológica ha crecido casi un 18% respecto al año anterior.

Este aumento refleja la expansión del sector y la necesidad de continuar investigando y seleccionando variedades adaptadas a los sistemas de cultivo ecológico, en línea con la estrategia europea 'De la granja a la mesa', que establece que para 2030 el 25% de la superficie agrícola europea sea ecológica, según ha recodado el Gobierno Vasco en un comunicado.

Para avanzar en esta línea de investigación, el centro tecnológico Neiker, entidad dependiente del Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, ha celebrado su tradicional jornada de campo en su sede de Arkaute (Álava).

Dirigida a profesionales del sector agrario, administraciones públicas, empresas y centros de gestión, la actividad ha permitido al centro mostrar los resultados obtenidos en los últimos años y presentar los primeros datos de la campaña actual, integrando los ensayos de diferentes cultivos dentro del marco de la agricultura ecológica.

Durante la jornada se ha presentado un avance de los trabajos realizados con patata y soja, dos cultivos estratégicos para diversificar la producción agraria y generar información práctica para el sector.

En el caso de la soja, los trabajos se desarrollan en el marco del grupo operativo Euskoekosoja coordinado por Uaga y con la participación de Neiker, la empresa de transformación Ekosal-luz (Zuaitzo, Sojhappy) y dos explotaciones agrícolas ecológicas alavesas. Durante la jornada se han presentado los resultados de los ensayos realizados con ocho variedades, evaluadas por su adaptación al clima local, su rendimiento y la calidad del grano.

COMPARATIVA

Además, la superficie cultivada permitirá producir varios kilos de soja que serán transformados en tofu dentro del marco del Grupo Operativo. También se prevé realizar una cata comparativa de los distintos elaborados, con el objetivo de evaluar la calidad de los productos finales de cada variedad y conocer su comportamiento desde el cultivo hasta la transformación.

En cuanto a la patata, se han presentado los resultados de los ensayos de evaluación varietal, que combinan variedades comerciales con clones desarrollados en su programa de mejora genética. Los trabajos se realizan en parcelas certificadas por Ekolurra, donde se valoran aspectos como el rendimiento, la calidad del tubérculo y la resistencia a enfermedades.

En conjunto, los resultados presentados aportan información práctica para agricultores, técnicos y empresas, que pueden conocer el comportamiento de distintas variedades en condiciones reales de cultivo ecológico.