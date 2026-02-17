De Ninghures presenta por primera vez en Euskadi 'Feira', el mejor disco de 2025 en Galicia

De Ninghures - AUDIOVISUAL TREMENDO

BILBAO, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

De Ninghures, una de las bandas más destacadas de la potente y rica nueva escena gallega, actuará el próximo 27 de febrero en la sala Stage Live de Bilbao para presentar su segundo LP, 'Feira', reconocido como mejor álbum del año 2025 en Galicia, tanto por la crítica como por la industria musical.

Se trata de un original grupo de multiinstrumentistas procedente de distintos puntos de Galicia (Arzúa, Costa da Morte, A Fonsagrada y Santiago de Compostela) que mezcla "maestría musical y actitud desenfadada", que sorprende en cada canción con sus diferentes voces y su actualización de las coplas y melodías populares. Además, hacen una particular fusión de la música tradicional gallega con ritmos e inspiraciones de otras culturas como la latinoamericana o la magrebí, como se puede escuchar en su exitoso 'En fin, que máis da'.

Los siete artistas (Adrián, Aldara, Cataqui, Hadrián, Manu Lucas, Marta y Tomé) trabajan con la tradición popular gallega de forma artesanal, "con una sonoridad y discurso muy característico", según han informado desde Audiovisual Tremendo.

De la mano del productor Juan de Dios (Xoel López, Amaral), la banda se ha consolidado como la gran revelación del año en Galicia al obtener, con 'Feira' el reconocimiento a la Mejor Producción Discográfica en los I Premios de la Industria de la Música de Galicia, celebrados en noviembre; así como liderar los rankings del mejor disco gallego del año elaborados por críticos musicales tanto en los principales medios privados como públicos del país.

EXPERIMENTACIÓN ELECTRÓNICA

'Feira', el segundo disco de la banda, supone una evolución en su sonido, con más experimentación electrónica y también en la utilización de los instrumentos, y sin perder la esencia.

Tras ofrecer más de 40 conciertos en escenarios de toda Galicia y en localidades como Barcelona, Bruselas, Ginebra o Madrid, en este 2026 De Ninghures vuelve a girar y llevar su 'Feira' a diferentes ciudades de la península gracias al programa AIEnRuta, promovido por AIE y que cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia a través de la Axencia Galega de Industrias Culturais (Agadic).

La primera parada de esta gira es la sala Stage Live bilbaína. Las entradas para la cita, que tendrá lugar el viernes 27 de febrero, ya se pueden adquirir, desde 15 euros, a través de la plataforma Wouticket.es. La banda volverá a Euskadi en abril, para actuar en San Sebastián.