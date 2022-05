Nogueras (Junts) afirma que el independendentismo "no debería haber sostenido jamás al Gobierno de Pedro Sánchez"

Dice que "hasta que no se pruebe lo contrario el máximo responsable por acción u omisión" de las escuchas con Pegasus "se llama Pedro Sánchez"

BILBAO, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, ha afirmado que el independendentismo "no debería haber sostenido jamás al Gobierno de Pedro Sánchez", y ha invitado a ERC a sumarse a Junts "para desacomplejarnos y plantar cara a todo esto". Asimismo, ha advertido de que su formación "nunca, jamás en la vida", negociará la independencia con el Estado español.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Nogueras, que esta semana ha participado en la comisión de secretos oficiales, se ha referido además al caso de espionaje Pegasus.

Según ha expresado, tras el encuentro con la directora del CNI "quedó reforzado que el Estado español tiene cloacas" y ha abogado por "no separar" en esta cuestión La Moncloa del Estado. "El Estado español espía y uno de sus objetivos es neutralizar el independentismo y esto lo ha firmado Pedro Sánchez... el CNI cumple órdenes", ha denunciado.

En este sentido, ha considerado que lo acontecido "debe ser investigado" para que queden "encima de la mesa los nombres de todos los responsables". "Hasta que no se pruebe lo contrario el máximo responsable por acción u omisión se llama Pedro Sánchez", ha argumentado, para añadir que "el Gobierno firma los objetivos del CNI y si no lo hace "el problema es aún mayor".

"TOMAR EL PELO"

Tras asegurar que el Gobierno de Sánchez "no ha hecho otra cosa" que "tomar el pelo" a los independentistas catalanes en los últimos años, "y no solo con la mesa de diálogo, que está congelada desde que nació", se ha preguntado "qué más tiene que pasar para desacomplejarse y plantar cara a todo esto".

"Puedo entender que ERC haya creído en un diálogo pero a mí no me gusta que me tomen el pelo. Habíamos empezado una acción muy contundente pero durante cinco años no hemos hecho nada salvo hablar y criticarnos... A esto me gustaría que se sumaran nuestros compañeros de ERC. ¿Qué más tiene que pasar para desacomplejarnos y plantar cara a todo esto". La gente nos va a seguir y nos ha votado para esto", ha subrayado.

A su juicio, el independendentismo "no debería haber sostenido jamás al Gobierno de Pedro Sánchez" y, por lo tanto, ahora no "debería seguir sosteniéndolo". En esta línea, ha incidido en que se debe tener claro a quién tienen en frente los independentistas, "sobre todo al PSOE".

"El Gobierno sabe perfectamente qué queremos nosotros. Si no quiere negociar con el independentismo y quiere poner en riesgo la legislatura es su problema. Nosotros no vamos a dejar caer el gobierno. El Gobierno va a decidir convocar elecciones si prefiere que entre Vox a negociar. Nosotros no tenemos ninguna responsabilidad ante esto", ha argumentado, para añadir que es por ello "injusto" que se responsabilice a los independentistas de lo que suceda en el Estado.

Asimismo, ha lamentado que durante tres años "una parte del independentismo se ha acomplejado y creído que tiene la responsabilidad de mantener a Vox en la oposición". "No es nuestra responsabilidad sino de los partidos españoles", ha considerado.

Del mismo modo, ha afirmado que Junts "nunca, jamás en la vida", negociará la independencia con el Estado y solo se negociarían "los activos y los pasivos". "A lo máximo que podría aspirar si ganara por muchísimo un partido como Podemos es poder negociar un referéndum, pero la independencia jamás", ha resaltado.