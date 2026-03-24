Novia Salcedo y Arteche impulsan los Premios Eraberritu para reconocer el talento joven STEM en Euskadi

BILBAO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la empresa vasca Arteche, Álex Artetxe, y la directora general de la Fundación Novia Salcedo, Isabel Urbano, han presentado este martes la primera edición de los Premios Eraberritu (innovación), para premiar el talento joven en el ámbito STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y para impulsar iniciativas orientadas al fortalecimiento del vínculo entre educación, innovación y empresa en Euskadi, gracias a fondos del legado de Maitane Arteche.

Los premios repartirán un total de 25.000 euros entre proyectos innovadores desarrollados por estudiantes de diferentes etapas educativas, y reconocerán también la trayectoria de personas que han contribuido a fomentar vocaciones científicas y tecnológicas entre la juventud.

En esta primera edición, los proyectos presentados deberán estar relacionados con la electricidad y las energías renovables, ámbitos clave para el futuro industrial, tecnológico y medioambiental de Euskadi. La iniciativa busca apoyar a las nuevas generaciones que en los próximos años impulsarán la innovación y la transformación tecnológica de las empresas.

Cada una de las cuatro primeras categorías contará con un premio de 5.000 euros, mientras que la cuarta estará dotada con 4.000 euros. Los premios destinados a proyectos educativos se entregarán en forma de bonos para los centros, que serán distribuidos entre las personas integrantes del equipo.

HASTA EL 1 DE MAYO

El plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta el 1 de mayo de 2026. El proceso de evaluación y selección se realizará entre mayo y junio de 2026, y los proyectos deberán ser originales y no haber sido premiados en otros certámenes.

Las candidaturas a los premios de proyectos deberán ser presentadas por el profesorado de los centros educativos en los que se haya desarrollado la iniciativa. Podrán presentarse equipos de entre tres y seis estudiantes que hayan desarrollado proyectos durante los cursos 2024-2025 o 2025-2026. En el caso del Premio Gidari, las candidaturas podrán ser presentadas directamente por las personas interesadas.

Un jurado independiente, compuesto por profesionales de reconocido prestigio del ámbito educativo, empresarial e institucional, será el encargado de evaluar los proyectos presentados: Alex Artetxe, presidente de Arteche, José Galíndez, patrono de la Fundación Novia Salcedo, Carlos Pereda, responsable de Empleo de Confebask, Isabel Mendiguren, directora de Aprendizajes Singulares del Gobierno vasco, Julen Elgeta, presidente de Hetel, y Alba Estanyol, coordinadora de Ikaslan Bizkaia.

Los premios se estructuran en cinco modalidades: Bultzada, que reconoce el mejor proyecto innovador o tecnológico desarrollado por estudiantes de 4º de ESO o Formación Profesional Inicial de cualquier centro educativo de la Comunidad Autónoma Vasca; Aurrera, dirigido a estudiantes de 1º de Bachillerato o Formación Profesional Media, premiando el mejor proyecto innovador o tecnológico; Jakite, que reconoce el mejor proyecto desarrollado por equipos de Formación Profesional Superior o Formación Profesional Especializada; Zubia, que premia el proyecto con mayor impacto territorial y colaboración entre centros educativos y empresas; y el Premio Gidari, para reconocer la trayectoria de una persona que haya contribuido de forma significativa al impulso de las vocaciones STEM entre jóvenes.